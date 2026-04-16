La hija del expresidente Allende visita Parlamento catalán y participa en foro progresista

Barcelona, 16 abr (EFE).- Isabel Allende, hija del expresidente chileno Salvador Allende, visitó este jueves el Parlament de Catalunya, el Parlamento catalán, aprovechando su presencia en la ciudad del noreste de España para participar en un foro global de líderes progresistas en Barcelona.

El presidente del Parlament, Josep Rull, la recibió y le expresó el "honor" por su presencia en la cámara parlamentaria catalana.

Allende, presidenta de honor de la Internacional Socialista, exsenadora chilena y fundadora de la Fundación Salvador Allende, participará entre mañana, viernes, y el sábado en la Global Progressive Mobilisation, que reunirá a más de 3.000 asistentes para defender los derechos humanos, la igualdad y la paz, y subrayar que hay una alternativa a las políticas conservadoras.

Durante el pleno catalán de hoy, Rull dedicó unas palabras a Allende, que estaba en la tribuna del hemiciclo y recibió una ovación del grueso de la cámara.

"Hay momentos en los que este Parlament es honrado con la presencia de personas excepcionales. Es un honor tenerla aquí", dijo Rull, que evocó las famosas palabras de su padre durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet en el que murió: "Señora Allende, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre".

Posteriormente, el presidente de la cámara recibió a la política chilena en el despacho de audiencias, junto con el resto de miembros de la Mesa del Parlament.

Allende es una de los más de 3.000 asistentes al foro, cuyo objetivo a través de sus más de cien actividades, entre talleres, conversaciones y una cena de trabajo, es plantear una forma de trabajar de manera conjunta entre estas formaciones para aportar soluciones progresistas a los grandes problemas de la humanidad.

En la cita participa el exmandatario chileno Gabriel Boric, que recibió un permiso especial para viajar a España, así como los líderes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de México, Claudia Sheinbaum; o de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otras personalidades de la esfera política y civil. EFE

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