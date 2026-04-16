Irán aplaude la tregua en Líbano y recuerda que este país ya forma parte del alto el fuego con EEUU

El Gobierno de Irán ha celebrado este jueves el alto el fuego de diez días acordado entre Israel y Líbano, recordando que la tregua alcanzada la semana pasada con Estados Unidos y la mediación de Pakistán ya incluía el territorio libanés.

El Ministerio de Exteriores iraní ha celebrado el anuncio y ha recordado que el cese de combates en Líbano "formaba parte del acuerdo de alto el fuego" entre Teherán y Washington. "La República Islámica de Irán había insistido desde el principio, durante sus conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las de Islamabad, en la necesidad de establecer un alto el fuego simultáneo en toda la región", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Esmaeil Baqaei.

El portavoz diplomático ha asegurado que desde el anuncio de dicha tregua las autoridades iraníes han estado abordado "con seriedad" su extensión a Líbano en las reuniones mantenidas con distintos líderes de la región, además de Pakistán.

Baqaei ha agradecido los "encomiable esfuerzos" de las autoridades paquistaníes, "especialmente durante las últimas 24 horas, que finalmente condujeron al anuncio de un alto el fuego de diez días" entre Líbano e Israel.

Por otro lado, ha elogiado la "legendaria perseverancia del pueblo libanés y de los combatientes de la Resistencia", en alusión al partido-milicia chií Hezbolá, contra los ataques de Israel, que han dejado en Líbano cerca de 2.200 muertos y más de 7.100 heridos desde el 2 de marzo.

Así, ha trasladado sus condolencias a las familias de "los mártires de la Resistencia" y su "solidaridad" con el pueblo y el Gobierno libaneses, en una comparecencia en la que también ha incidido en la necesidad de que "el régimen sionista se retire completamente de las zonas ocupadas en el sur de Líbano, la liberación de todos los presos, el retorno de todos los desplazados a sus lugares de residencia y la reconstrucción de las zonas e infraestructuras destruidas de Líbano con la ayuda de la comunidad internacional".

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha asegurado en sus redes sociales que las autoridades del país asiático tomarán "con cautela" este alto el fuego que ha atribuido a "la firmeza de Hezbolá y la unidad del Eje de la Resistencia".

"Permaneceremos unidos hasta lograr la victoria completa", ha aseverado antes de manifestar su agradecimiento a Pakistán por sus "esfuerzos de mediación", en particular al jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir.