Francia libera un petrolero sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' rusa tras el pago de una multa

Las autoridades de Francia han liberado este jueves el buque 'Deyna', con bandera de Mozambique y sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' de Rusia, que se encontraba incautado desde el pasado mes de marzo y que ha tenido que pagar una multa antes de abandonar aguas francesas.

"El Departamento de Bocas del Ródano levantó la inmovilización del buque y el 'Deyna' ha abandonado las aguas territoriales francesas", ha indicado la prefectura Marítima del Mediterráneo, en un comunicado en el que ha confirmado que el propietario del petrolero ha pagado previamente una multa por no haber justificado el uso del pabellón mozambiqueño.

El barco fue detenido en marzo por la Armada de Francia en el marco de una operación encabezada por París en la que han participado otros "socios", entre ellos Reino Unido. Las autoridades francesas han indicado que la detención se llevó a cabo para "verificar la verdadera identidad detrás del buque" dado que era sospechoso de "utilizar una bandera falsa".

El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó entonces a estos buques de "eludir las sanciones internacionales y violar el derecho marítimo". "Son especuladores de guerra. Buscan acumular ganancias y financiar el esfuerzo bélico ruso", ha manifestado en un mensaje en redes sociales. "No lo permitiremos", alertó.