El Festival de Cine de Pekín abre con Coixet a concurso y Binoche al frente del jurado

Pekín, 16 abr (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Pekín abrió este jueves su 16ª edición, con la directora española Isabel Coixet en la competición oficial por el Tiantan con 'Tres adioses' y con la oscarizada actriz francesa Juliette Binoche al frente del jurado, en un certamen que este año reúne 15 películas en liza por su máximo galardón.

El largometraje de Coixet, una coproducción entre Italia y España, figura en la primera tanda de finalistas anunciada por la organización y sitúa al cine español en la principal sección competitiva del festival, que concede diez premios, entre ellos mejor película, dirección e interpretación.

En esa selección figuran también títulos procedentes de países como Francia, Reino Unido, Brasil o Vietnam, reflejo del carácter internacional que busca proyectar el certamen.

Por su parte, Binoche, ganadora del Óscar por 'El paciente inglés', encabeza un jurado internacional en el que también participa el cineasta brasileño Gabriel Mascaro, director de 'Divino Amor'.

Preguntada por los criterios del jurado, Binoche subrayó en la alfombra azul, marcada por la lluvia y con escasa representación internacional, la importancia de la autenticidad en las películas en competición.

"Busco una voz, algo que el director quiera expresar desde su propia verdad, su sensibilidad, lo que siente y lo que quiere compartir con el mundo", señaló la actriz.

Sobre el funcionamiento del jurado, destacó el papel del diálogo y la capacidad de cambiar de opinión durante las deliberaciones.

"Creo que lo más importante es escuchar a los demás. La idea de un jurado es también influirse mutuamente, y a veces, lo que piensas al principio puede cambiar al final", afirmó.

Más allá de la competición oficial, el cine español y el latinoamericano también están presentes en la programación paralela del certamen.

En la sección Panorama figuran títulos con participación española, como 'Sirat', la cinta animada 'Decorado' y el clásico 'Los Otros', y producciones argentinas y coproducciones vinculadas a ese país, como 'Lo que trajo la tormenta', 'Nuestra Tierra' y 'El Viaje'.

La edición de este año se celebra hasta el 25 de abril con sede principal en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones del Lago Yanqi, en el distrito de Huairou, al norte de la capital.

Según la organización, el festival recibió 1.826 largometrajes de 139 países, de los que el 88 % son producciones internacionales, lo que marca un nuevo máximo de participación extranjera.

El programa incluye, además de la competición Tiantan ("Templo del Cielo" en mandarín) y la sección Panorama, ciclos retrospectivos, foros profesionales y el mercado cinematográfico de Pekín, orientado a la coproducción y distribución internacional.

Este impulso se produce en un marco de crecimiento del mercado cinematográfico chino, cuya taquilla superó los 7.600 millones de dólares en 2025, con más de 1.200 millones de espectadores.

El Festival Internacional de Cine de Pekín, fundado en 2011, se ha consolidado como una de las principales citas cinematográficas del país y como una plataforma para la proyección internacional del cine chino, con presencia recurrente de producciones españolas y latinoamericanas.

En ediciones anteriores, el festival ha contado con la presencia de actores y directores internacionales del calibre de Arnold Schwarzenegger, Oliver Stone, Natalie Portman o Keanu Reeves. EFE

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