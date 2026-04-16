Díaz admite que China no es "pluripartidista" pero se somete a informes de DDHH de la ONU mientras EEUU no lo hace

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido este jueves que China no es un país "pluripartidista" pero ha saludado que se someta a los informes de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras que Estados Unidos no lo hace. A este respecto, ha asegurado que el país asiático avanza en Estado de Derecho.

Así lo ha afirmado hoy durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada si cree que en China se respetan los Derechos Humanos, a raíz del viaje que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a este país, el cuarto en cuatro años.

Tras señalar que también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda y la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también visitaron este país y no se refieren a su cumplimiento de los derechos humanos, la titular de Trabajo ha explicado que ella se remite al informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que "se señala que China está avanzando progresivamente y además consolidando el Estado de Derecho". Un Consejo al que ha querido dejar claro que China se somete pero los Estados Unidos, no.

Dicho esto, ha admitido que el modelo chino no es "pluripartidista" y que no es su modelo. Pero también ha querido dejar claro que "es un actor hoy en el mundo clave". No obstante, no ha querido ir más allá cuando se la ha insistido en si en China se respetan o no los derechos humanos.

"Cuando hablamos de legalidad internacional, igual que cuando hablamos de la OIT, yo debo de remitirme a los informes y las políticas públicas que examinan los organismos internacionales", se ha escudado.

Al ser preguntada por si tiene en cuenta que también hay otros actores clave en el mundo, como Rusia o Estados Unidos, la vicepresidenta segunda ha apuntado que ella mantiene relaciones también con Estados Unidos. "Trabajo desde mi Ministerio" con EEUU, ha dicho, como también lo hace con "todos los estados del mundo".

PROCLAMA QUE NETANYAHU ES UN "CRIMINAL DE GUERRA"

En cuanto a las críticas que hizo Pedro Sánchez a Benjamin Netanyahu cuando visitó Israel y a la falta de las mismas en su viaje a China, a pesar que encarcelan a los opositores, Yolanda Díaz ha alegado que el primer ministro israelí es un "criminal de guerra"

"Netanyahu es hoy un criminal de guerra sobre el que pesa una orden de detención, él y sus ministros, así de claro, no es lo mismo y en defensa de la legalidad internacional. Desde luego creo que cualquier mandatario debería de colocarse aquí, en esa posición, es que no es lo mismo", ha exclamado la titular de Trabajo.

DEFIENDE QUE MÉJICO CRITICA AL REY PERO AL GOBIERNO, NO

Además, ha alegado que hay unas normas diplomáticas y no se puede criticar a un Gobierno cuando se va de visita oficial, remarcando que ellos no lo hacen. Ha puesto como ejemplo que ella va a viajar a Méjico a un encuentro internacional y no va a criticar a nadie y tampoco les van a criticar a ellos.

En cuanto a si apreciaba que Méjico había criticado al Rey Felipe VI, Yolanda Díaz ha respondido que a ellos no: "Yo hablo de nosotros, yo hablo de nosotros. Y esto es lo que se hace normalmente en las relaciones diplomáticas".

En todo caso, ha insistido en que "es evidente que (China) es un actor hoy fundamental", pero también ha defendido que Europa tiene que jugar un "rol fundamental".

En cuanto a si Taiwan es China o no, Díaz ha querido precisar que hasta donde ella sabe, España mantiene con Taiwán la misma relación que mantiene Estados Unidos o Europa y se alinea con las posiciones europeas en esta materia.