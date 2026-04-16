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Congreso y Senado empiezan los trabajos para analizar las repercusiones de la regularización en la seguridad nacional

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La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional se reunirá el próximo martes 21 de abril en la sesión de constitución y ordenación de los trabajos para analizar las repercusiones para seguridad nacional de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno.

Se trata de una propuesta del PP para constituir una ponencia de diputados y senadores que estudie los efectos que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes emprendido por el Ejecutivo pueda tener en la seguridad nacional.

La iniciativa del PP salió adelante con el voto a favor de PP y VOX (que suman mayoría absoluta en la comisión) y el voto en contra de PSOE, ERC y EH Bildu.

"Una ponencia para supervisar, analizar y estudiar el conjunto del proceso, así como en su caso exigir responsabilidades", concretó el diputado del PP Rafael Hernando en marzo durante el debate de la propuesta en la Comisión Mixta del Congreso.

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