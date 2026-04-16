Accenture y Anthropic lanzan Cyber.AI para reforzar la ciberseguridad impulsada por IA

Accenture ha lanzado Cyber.AI, una nueva solución de ciberseguridad impulsada por Claude, el modelo de inteligencia artificial (IA) de Anthropic, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a transformar sus operaciones de seguridad y pasar de tiempos de respuesta dependientes de la intervención humana a capacidades cibernéticas continuas basadas en IA.

La compañía enmarca este lanzamiento en una alianza con Anthropic para proteger y escalar las operaciones de ciberseguridad en un momento en el que casi nueve de cada diez organizaciones identifican las vulnerabilidades relacionadas con la IA como el riesgo cibernético de más rápido crecimiento, según el Global Cyber Outlook Report 2026 del Foro Económico Mundial, elaborado en colaboración con Accenture.

Cyber.AI se apoya en más de dos décadas de experiencia de Accenture en servicios de ciberseguridad y en una biblioteca de agentes basada en Claude, y se complementa con una red de más de 30.000 profesionales de ciberseguridad de la firma.

La solución incluye Agent Shield, parte de las capacidades de Secure AI and Agents, diseñada para ayudar a las organizaciones a proteger, identificar, supervisar y gobernar en tiempo real agentes autónomos de IA, reforzando las barreras de seguridad integradas de Claude con controles y gobernanza de nivel empresarial.

Claude actúa como motor de razonamiento en el núcleo de Cyber.AI, sintetizando datos de seguridad y proporcionando información contextual a lo largo de todo el ciclo de vida, mientras sus capacidades agénticas impulsan flujos de trabajo automatizados que mejoran el razonamiento, el análisis y la toma de decisiones.

Según Damon McDougald, responsable global de Ciberseguridad de Accenture, los adversarios ya están utilizando la IA para reducir los tiempos de ataque de semanas a horas, y Cyber.AI permite a las organizaciones operar a mayor velocidad y escala, garantizando que los sistemas de IA desplegados sean seguros y estén gobernados desde el primer día.

La solución ayuda a proteger entornos digitales complejos y a gestionar superficies de ataque en expansión con mayor consistencia, acelerando actividades desde el diseño y despliegue hasta la detección y respuesta, y se integra con cualquier entorno tecnológico existente.

Accenture destaca casos de uso reales, como el de una organización agrícola global de la lista Fortune 500 que ha utilizado Cyber.AI para reforzar la gestión de identidades y accesos y automatizar migraciones de plataformas de identidad, mejorando la precisión y la resiliencia.

La firma también ha desplegado Cyber.AI en su propia infraestructura global de TI para proteger 1.600 aplicaciones y más de 500.000 API, reduciendo los tiempos de respuesta en escaneos de entre tres y cinco días a menos de una hora y elevando la cobertura de pruebas de seguridad de alrededor del 10% a más del 80%.

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES CRÍTICAS

Este aumento de eficiencia se ha traducido en una drástica reducción de vulnerabilidades críticas pendientes y en una mejora del 35% en la prestación de servicios, contribuyendo a una disminución sostenida de costes año tras año, según la compañía.

Desde la perspectiva de Anthropic, la ciberseguridad exige una IA capaz de razonar sobre grandes volúmenes de datos, actuar de forma autónoma en flujos de trabajo complejos y operar bajo estrictos límites de gobernanza, capacidades para las que se ha diseñado Claude.

Michael Moore, responsable de Productos de Ciberseguridad en Anthropic, subraya que las operaciones de seguridad son una de las aplicaciones de mayor impacto de la IA agéntica, y que Accenture ya está aplicando este enfoque a gran escala en algunas de las empresas más complejas del mundo.