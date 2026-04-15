Ucrania ordena la evacuación de menores de 23 pueblos en la región de Járkov

Kiev, 15 abr (EFE).- Las autoridades ucranianas han decretado la evacuación obligatoria de familias con menores de veintitrés localidades de dos zonas del frente en la región de Járkov del noreste de Ucrania debido al deterioro de la situación debido a los hostilidades, según informó en su cuenta de Facebook el gobernador de la región, Oleg Siniégubov.

Según Siniégubov, un total de 74 niños serán evacuados de doce pueblos del distrito de Shevchenko. Otros 54 menores serán trasladados de once localidades del distrito de Belikoburlutska.

Ambos distritos están situados cerca de la ciudad de Kúpiansk, uno de los principales objetivos de Rusia en los últimos meses.

Rusia sigue atacando en varias partes de la línea de combate, mientras Ucrania prosigue sus contraataques en el frente sureste.

Ucrania reconoció ayer un avance ruso en la región de Sumi, fronteriza con Rusia.

El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, ha dicho este miércoles que Ucrania recuperó el mes pasado 50 kilómetros cuadrados en el frente. El mismo Sirski dijo la semana pasada que Ucrania liberó desde enero de este año 480 kilómetros cuadrados.

El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov, ha declarado hoy que Rusia pierde ahora más hombres en el frente de los que es capaz de reclutar. Fedórov ha dicho también que Rusia pierde una media de 428 soldados por cada kilómetro cuadrado que conquista. EFE