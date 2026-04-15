Ramaphosa viaja a España para reunirse con el rey y Sánchez y asistir a varias cumbres

Nairobi, 15 abr (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, viajó este miércoles a España para una "visita de trabajo" en la que se reunirá con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de asistir a varias cumbres internacionales.

En la red social X, la Presidencia sudafricana informó de que Ramaphosa "emprende esta noche una visita de trabajo al Reino de España", donde será recibido "en audiencia" por el rey y mantendrá una "reunión bilateral" con Sánchez.

La Presidencia, que publicó un vídeo en el que aparece el mandatario abordando el avión que le lleva al país ibérico, no publicó más detalles.

No obstante, Ramaphosa está anunciado como ponente en la Global Progressive Mobilisation, evento promovido en Barcelona del 17 al 18 de abril por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, en el que líderes de varios continentes se ofrecerán como dique de contención contra el auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

Entre los ponentes anunciados figuran también el propio Sánchez y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi; Colombia, Gustavo Petro, y del Consejo Europeo, António Costa.

El sábado, 18 de abril, está prevista igualmente en Barcelona la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que Ramaphosa participará junto a Sánchez, Lula, Petro y Orsi, entre otros líderes.

Sánchez hizo historia en octubre de 2022, cuando realizó la primera visita oficial a Sudáfrica de un jefe del Ejecutivo español desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, en la que se entrevistó con Ramaphosa.

En noviembre pasado, ambos mandatarios coincidieron también en Sudáfrica en la cumbre de líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes), que se celebró en la ciudad de Johannesburgo. EFE