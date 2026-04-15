Paca Ribes, mujer de Francisco, revela el paradero del cantante tras no presentarse al juicio por impago de pensión

El cantante Francisco está en el punto de mira después de que este martes trascendiese que está siendo buscado por la Justicia tras no presentarse al juicio por presunto impago de la pensión a su hija Naomi -que nació en 2001 fruto de una relación extramatrimonial con la bailarina Denia Apolinar cuando ya estaba casado con Paca Ribes- y cuya paternidad siempre ha negado el valenciano.

Un procedimiento que el juez del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha archivado provisionalmente para que no prescriba después de ordenar a la Guardia Civil que localice al valenciano, al que han dado un plazo de cinco días para que comparezca ante el tribunal y declare si ha cometido o no un delito al no hacer frente a los pagos mensuales que está obligado a realizar a su hija (23), con la que no tiene ningún tipo de relación y a la que en numerosas ocasiones se habría negado a pagar la pensión como ha asegurado Denia, llegando a cifrar la cantidad que les debería en más de 28.000 euros.

Cuando Naomi cumplió la mayoría de edad, Francisco solicitó ante el juez que le rebajasen la pensión a 150 euros, pero dicha petición fue denegada. Y hace poco más de un año la madre de la joven denunció penalmente al cantante de 'Latino' por los impagos reiterados.

Mientras las autoridades intentan localizar al valenciano para comunicarse su obligatoriedad de presentarse en el juzgado para prestar declaración, Paca Ribes ha salido al paso de las informaciones de que estaría "en paradero desaparecido" y ha asegurado en conversación con 'El programa de Ana Rosa' que "no se ha dado a la fuga ni está desaparecido".

Revelando que este miércoles se encontraría en el estudio grabando su nueva canción, la mujer de Francisco ha explicado que llevan viviendo en la misma casa en Valencia desde hace años y ha afirmado tajante que si no se ha presentado al juicio "es porque no le ha llegado ninguna notificación, ni a él ni a su abogado". "Son ganas de coger una pelota de tenis y hacerla grande" se ha lamentado, insistiendo en que en ningún caso el artista ha intentado 'huir' de la Justicia.