EEUU confirma la pérdida de un dron de vigilancia en el golfo Pérsico en el marco de la ofensiva contra Irán

La Armada de Estados Unidos ha confirmado oficialmente la pérdida de un dron de vigilancia de alta altitud 'MQ-4C Triton' en el golfo Pérsico, si bien no se ha pronunciado sobre las causas del "percance", que tuvo lugar el 9 de abril en medio de la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán.

Así, ha indicado en un informe sobre pérdidas que el dron --uno de los más avanzados con los que cuenta para recopilar información de Inteligencia-- sufrió un "percance" y "se estrelló" en una ubicación "no revelada por motivos de seguridad", al tiempo que ha reseñado que "no hay heridos entre el personal".

El aparato, con un valor estimado de más de 200 millones de dólares (alrededor de 170 millones de euros), se estrelló en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha asegurado que en el marco del conflicto ha derribado un don de este tipo, sin confirmación oficial de Estados Unidos.