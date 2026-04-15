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Kompany: "Siempre hemos tenido la sensación de que llegaría nuestro momento"

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Redacción deportes, 15 abr (EFE).- Vincent Kompany, entrenador del Bayern, afirmó este miércoles, tras eliminar al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, que siempre han "tenido la sensación de que llegaría" su "momento"

"Ha sido un partido muy emotivo. Tuvimos mucha posesión y siempre tuvimos la sensación de que podíamos marcar. Pero el Real Madrid es el Real Madrid. Siempre supone una amenaza", dijo a DAZN.

"Los chicos han demostrado hoy una gran fortaleza mental para recuperarse de los contratiempos. La afición también nos ha ayudado. Hemos mantenido la calma y siempre hemos tenido la sensación de que llegaría nuestro momento", agregó.

Cuando se le preguntó si el partido de esta noche había sido el más importante de su carrera como entrenador, Vincent Kompany respondió: "Sí, pero el próximo partido es el más importante. Seguimos adelante".

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