El papa visitó un orfanato en un barrio marginado de Yaundé, en su primer día en Camerún

Yaundé, 15 abr (EFE).- El papa León XIV visitó este miércoles un pequeño orfanato en un barrio marginado en Yaundé, la capital de Camerún, donde llegó este miércoles tras su viaje a Argelia.

En este orfanato viven 64 niños, el más pequeño de 3 años, y fue fundado entre 1982 y 1983 por la hermana Marie Bernard Ekoumou, de la Congregación de las Hijas de María de Yaundé, en el barrio de Ngoa-Ekelle de la capital, conocido por ser una zona marginada y de alto riesgo.

León XIV llegó al orfanato después de haberse reunido con el presidente del país, Paul Biya, y dar un discurso a las autoridades en el que pidió que se combata la corrupción y transparencia en la gestión de recursos.

"Queridos niños, queridos amigos: Me siento muy contento de visitar este orfanato, que para ustedes se ha convertido en su casa. En este lugar, ante todo, es el Padre celestial quien los recibe con amor como hijos suyos. Él quiere manifestarles su ternura y estrecharlos en su corazón; también yo deseo hacerlo en su nombre", dijo el papa tras escuchar algunos discursos de las religiosas y cantos de los niños.

Explicó que "en un mundo marcado frecuentemente por la indiferencia y el egoísmo, esta casa nos recuerda que todos somos custodios de nuestros hermanos y hermanas, y que, en la gran familia de Dios, nadie es nunca un extranjero o un abandonado, sin importar cuán pequeño pueda ser":

Y aseguró que aunque han pasado por pruebas muy difíciles, "están llamados a un futuro más grande que sus heridas".

"El Evangelio nos recuerda que Jesús tenía una predilección especial por los niños como ustedes, los ponía en el centro. Sepan que Él los mira hoy a cada uno de ustedes con el mismo afecto", dijo hablando en francés.

Mañana, el papa se trasladará a Bamenda, en el norte, en la zona del conflicto civil que estalló en 2017 entre el Ejército e insurgentes independentistas anglófonos, que se consideran marginados frente al Gobierno central francófono. EFE

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