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El Palacio de San Telmo recibe este jueves el trofeo de la Copa del Rey Mapfre

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La ciudad de Sevilla alberga este jueves el acto de recepción del trofeo de la Copa del Rey Mapfre, que transitará por algunos de los rincones más emblemáticos de la capital hispalense hasta su llegada a los céntricos Jardines de Cristina, junto al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Según un comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los presidentes de la RFEF, Rafael Louzán, y de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, así como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y demás autoridades participarán en este evento institucional previsto para las 13.30 horas.

Unos minutos antes, en torno a las 13.00, los históricos capitanes del Atlético de Madrid Gabriel Fernández Arenas 'Gabi' y de la Real Sociedad Xabi Prieto ejercerán como embajadores de la finalísima acompañando al trofeo a bordo de una carroza tirada por cuatro caballos, que, gracias a la aportación del Real Club de Enganches de Andalucía, iniciará su recorrido en la Plaza de España de la capital andaluza.

Tras pasear por algunos de los rincones más representativos de la ciudad, el carruaje llegará hasta el Paseo de Roma, desde donde los embajadores de los equipos finalistas escoltarán al trofeo hasta el escenario ubicado en los Jardines de Cristina, donde se celebrará el acto abierto a los medios de comunicación.

Posteriormente, los participantes en el evento accederán a la sala de exposiciones del Palacio de San Telmo para realizar la visita oficial a la muestra 'El fútbol como arte', que permanecerá instalada en el edificio sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía con motivo de la disputa de la final de la Copa del Rey Mapfre de este sábado (21.00) en el estadio La Cartuja de Sevilla.

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