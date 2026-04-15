El Kremlin confirma una próxima visita de Putin a China pero niega planes para reunirse con Trump en Pekín

El Kremlin ha confirmado este miércoles una próxima visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a China pero ha negado que esté preparando una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Pekín, puesto que tiene previsto viajar al gigante asiático en mayo.

"Puedo confirmar que se está preparando la visita del presidente Putin a China. China es nuestro socio privilegiado y se están organizando contactos de alto nivel", ha declarado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en rueda de prensa recogida por la agencia Interfax.

Si bien no ha trascendido la fecha del viaje toda vez que Trump tiene previsto una visita oficial para el mes de mayo, después de aplazar los planes iniciales de reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, durante los primeros días de abril, debido a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El pasado mes de febrero trascendió que Xi había invitado a Putin a realizar una visita oficial a China durante el primer semestre del año, si bien no se informó de la fecha concreta en la sucedería la visita.

En todo caso, sobre la posibilidad de que el presidente ruso coincida con su par estadounidense en Pekín y se produzca una cumbre entre ambos, Peskov ha señalado que "por el momento, no existen tales planes".