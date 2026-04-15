El Festival de San Sebastián abre hasta el 15 de junio la convocatoria del Foro de Coproducción Europa-América Latina

El Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián, que alcanza su decimoquinta edición, abre hasta el 15 de junio la convocatoria para recibir proyectos audiovisuales de Europa y Latinoamérica con una duración mínima de 60 minutos y al menos el 20% de financiación asegurada. Los proyectos europeos deberán tener una vinculación expresa con América Latina.

Según han recordado desde el certamen donostiarra, el Foro de Coproducción Europa-América Latina, que se celebrará del 21 al 23 de septiembre, consiste en la presentación de los proyectos seleccionados mediante un 'pitching' pregrabado y reuniones 'one-on-one' entre quienes producen y dirigen la película y potenciales socios.

El Foro coincide con los dos 'works in progress' del Festival, dirigidos a producciones europeas (WIP Europa) y latinoamericanas (WIP Latam), y supone un punto de encuentro que propicia contactos y acuerdos entre profesionales de la industria cinematográfica.

Los proyectos seleccionados optan a cuatro galardones: Premio al Mejor Proyecto, Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa), ArteKino International Award y Premio Casa Wabi-Escine. Además, gracias a la colaboración del Festival de San Sebastián con Ventana Sur, los proyectos europeos seleccionados en el Foro podrán participar en Proyecta de Ventana Sur y los productores de América Latina que cumplan con los requisitos en la siguiente edición del Producers Network del Marché du Film-Festival de Cannes.

El Festival de San Sebastián seleccionará un máximo de 20 proyectos a partir de los informes elaborados por la productora Fernanda de la Peza y los programadores e integrantes del comité de selección del Festival Esperanza Luffiego y Javier Martín, quien también es el delegado de San Sebastián para América Latina.

Desde su creación en 2012, el Foro ha seleccionado 230 proyectos, de los cuales 114 ya han sido completados y estrenados comercialmente y en festivales internacionales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Locarno o San Sebastián.

Así, 'Seis meses en el edificio rosa con azul', de Bruno Santamaría, ha sido seleccionada este año en la Semaine de la Critique de Cannes; 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler, participó en Venezia Spotlight en 2025; 'El Mensaje', de Iván Fund, se alzó con el Oso de Plata Premio del Jurado en la Berlinale 2025 para posteriormente competir en Horizontes Latinos, mientras que 'Karmele', de Asier Altuna, tuvo su estreno mundial en Sección Oficial-Proyecciones Especiales y 'Kota', de György Pálmy, fue seleccionada en Zabaltegi-Tabakalera tras alzarse con una mención especial del jurado en Toronto Platform.