El director del Centro de Satélites de la UE apunta al espacio como instrumento para apoyar la defensa

El director del Centro de Satélites de la Unión Europea (UE) (SatCen), Louis Tillier, ha apuntado al espacio como instrumento para apoyar la defensa y la seguridad en el futuro.

"El espacio de la defensa está infradesarrollado y esto es algo en lo que tenemos que trabajar", ha expresado el ejecutivo durante su intervención este miércoles en el desayuno del 'Foro de la Nueva Defensa y el Espacio', donde ha enfatizado que el objetivo principal de la institución es aumentar las capacidades en materia de defensa.

Así, Tillier ha explicado que están desarrollando planes en este sentido, ya que lo que quieren es "potenciar sus capacidades, incluidas las comunicaciones, y también su capacidad de observación terrestre".

"Esto es algo clave si queremos mirar hacia el futuro, es decir, cómo el espacio puede ser un instrumento para apoyar nuestra seguridad y nuestra defensa en el futuro", ha añadido.

Por otra parte, el máximo representante de SatCen ha destacado que la entidad va a ser un "instrumento clave para apoyar a los gobiernos en la evolución de la defensa europea" gracias a su experiencia operativa. "Se está produciendo una evolución rápida de las tecnologías de la guerra y hay que adaptarse a todo esto", ha señalado, haciendo hincapié en que lo que se necesita es velocidad, que es "importantísima".

Al hilo, ha comentado que además se necesita pensar en los productos que se ofrece, qué tipo de inteligencia van a incorporar y "poder ponerlos a disposición de los usuarios con mayor rapidez".

"Muchos países europeos están trabajando en ello, tratando de estandarizar los datos, para que los datos que se usan en un contexto pueden reutilizarse en otro contexto y así acelerar el proceso", ha relatado Tillier, que ha acabado subrayando que están trabajando en anticipar "estos cambios tecnológicos lo máximo posible".