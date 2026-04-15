BBC destapa una estafa de peticiones de asilo bajo el falso pretexto de homosexualidad

Londres, 15 abr (EFE).- La cadena británica BBC destapó este miércoles un sistema de estafa organizada para conseguir el asilo en el Reino Unido, por el cual los solicitantes alegan ser homosexuales y estar expuestos a la persecución legal o social en sus países, y que usan principalmente inmigrantes de Pakistán y Bangladés.

El reportaje es fruto de una larga investigación de la cadena, que ha detectado distintos asesores legales que cobran cantidades de entre 2.500 y 7.000 libras (2.800-8.000 euros) por 'fabricar' dosieres con documentos que 'demuestran' la homosexualidad del solicitante.

Entre esos documentos, los asesores ofrecen proveer una carta falsa de un amante, un certificado médico que acredite la condición de seropositivo o un cuadro de depresión por la perspectiva de regresar a un país homófobo. Asimismo, sugerían a los solicitantes asistir a sesiones de terapia de apoyo de grupos LGTB en el Reino Unido para ser fotografiados en ellas y hacerlas constar posteriormente como pruebas.

En general, quienes recurren a este esquema son inmigrantes que entraron con un visado legal al país -como turistas o estudiantes- y, cuando ese visado expira, presentan una petición de asilo aprovechando que la persecución por la orientación sexual se considera uno de los motivos para la concesión del asilo.

La cadena recurrió a varios reporteros que se hicieron pasar por inmigrantes y contactaron con distintos abogados para solicitar sus servicios, aclarando en todos los casos que no eran "verdaderos homosexuales", un argumento ante el que con frecuencia estos asesores respondían: "No te preocupes, aquí nadie lo es".

Una de las asesoras confesó -sin saber que hablaba con un periodista- que lleva 17 años practicando este tipo de estafa, concretamente presentando cartas falsas de supuestos "compañeros sexuales" de los solicitantes o copias de entradas a clubes exclusivos para homosexuales.

La asesoría incluía un extenso 'entrenamiento' para que el solicitante salga airoso de las entrevistas de varias horas a las que debían presentarse para demostrar la veracidad de sus afirmaciones.

Uno de los inmigrantes que habló como fuente para el reportaje logró el asilo pese a estar casado y tener a su esposa en Pakistán. Cuando preguntó al asesor si podría traerla al Reino Unido, éste le respondió que podrían preparar otro dosier falso para ella 'demostrando' que era lesbiana.

Es difícil dar cifras del alcance de esta estafa, pero la BBC aporta el siguiente dato: en 2023, el último año con datos disponibles, el 42 % de peticiones por motivo de persecución por la orientación sexual fueron presentadas por pakistaníes. Sin embargo, sumando todas las peticiones de asilo por las razones más diversas, los pakistaníes solo suponían el 6 % del total. EFE