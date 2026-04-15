Corea del Sur se asegura 273 millones de barriles de crudo ante la incertidumbre por Irán

Seúl, 15 abr (EFE).- El Gobierno surcoreano anunció este miércoles que se ha asegurado 273 millones de barriles de crudo para finales de año, procedentes de rutas y proveedores alternativos al estrecho de Ormuz, en medio de la incertidumbre en torno a la guerra estadounidense e israelí contra Irán.

"Hemos concretado la importación de 273 millones de barriles de petróleo para finales de este año. También hemos asegurado 2,1 millones de toneladas adicionales de nafta para finales de año", dijo el jefe del gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, en declaraciones a la prensa tras concluir una gira por Kazajistán, Omán, Arabia Saudí y Catar con el objetivo de asegurar suministros adicionales.

Los barriles asegurados "son suficientes para sostener la economía" surcoreana durante "más de tres meses en condiciones normales de funcionamiento, sin necesidad de medidas de emergencia adicionales".

En el caso de la nafta, materia prima clave para la industria petroquímica, la cantidad asegurada equivale al suministro de un mes según la demanda de 2025.

"Dado que el petróleo y la nafta asegurados en esta ocasión se importarán a través de rutas de suministro alternativas no afectadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz, creo que contribuirán directa y sustancialmente a la estabilización de la oferta y la demanda nacionales", explicó Kang.

El jefe del gabinete presidencial informó de que su delegación mantuvo conversaciones con los principales productores de petróleo de Oriente Medio sobre el establecimiento de instalaciones de almacenamiento de crudo fuera del estrecho de Ormuz, de cara a garantizar un suministro energético estable.

Durante la gira, Kang entregó cartas del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, a las autoridades de cada país para transmitir la "solidaridad y el apoyo del pueblo coreano". También expresó su "profunda preocupación" por el conflicto en la región y "su esperanza de que la crisis de seguridad energética pudiera resolverse a través de la sabiduría conjunta".

Corea del Sur es especialmente vulnerable a las disrupciones en Oriente Medio, de donde importa cerca del 70 % de su petróleo, el 95 % del cual transita por Ormuz. También importa alrededor del 20 % de su gas natural y poco más del 50 % de su nafta de la región. EFE