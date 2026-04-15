Aitana, rotunda, desmiente rumores de crisis con Plex: "Nunca he sido tan feliz"

En un buen momento de su vida a nivel personal y profesional, Aitana Ocaña ha decidido centrarse en su nueva gira anunciando que se retira temporalmente de las redes sociales para poder dedicarle todo su tiempo y trabajo a la música. Esta decisión ha hecho que los rumores de crisis entre la cantante y Plex se hayan disparado y es que incluso la peeriodista Letizia Requejo, en 'El Tiempo Justo', hacía pública una conversación entre ambos en los que Aitana le pedía a su chico pasar más tiempo juntos: ""Antes del confesionario, Plex y la cantante tienen una conversación improtante donde ella le pide a él pasar más tiempo juntos".

A pesar de la discrección con la que lleva su vida sentimental e intentando mantener esta relación también alejada del foco mediático, en esta ocasión Aitana sí que ha recurrido a las redes sociales para dejar muy claro que no existe ningún tipo de crisis entre ella y Plex asegurando que vive uno de los mejores momentos de su vida. "No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias... pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor" ha escrito la cantante en redes sociales en un arrebato de sinceridad.

Con estas palabras Aitana ha dejado de lado su habitual hermetismo en cuanto a su vida personal se refiere para referirse al momento que está viviendo junto a Plex como "lo más bonito que tengo". Lejos de dar más explicaciones al respecto o pronunciarse sobre los diferentes relatos que se han construido en los últimos días en medios de comunicación y programas, la cantante deja claro que no va a consentir que se sigan diciendo "mentiras" sobre su vida personal en medio del dulce momento sentimental que está atravesando.