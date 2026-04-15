AIReF rebaja una décima su previsión de PIB en 2026, hasta 2,3%, y alerta de riesgos a la baja por la guerra

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha anunciado este miércoles una rebaja en una décima de su previsión de crecimiento de 2026, hasta situarlo en el 2,3%, y ha advertido de los riesgos a la baja por la crisis en Oriente Próximo y del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional y europea.

De su lado, el crecimiento nominal, especialmente relevante para las previsiones fiscales, se mantiene en el 4,5%, según recoge el 'Informe sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones públicas 2026' presentado este miércoles por la nueva presidenta del organismo, Inés Olóndriz, en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo.

La AIReF advierte de que la guerra en Irán "introduce elevados riesgos a la baja" en torno a ese escenario y estima que el crecimiento podría reducirse en 0,2 puntos porcentuales por el aumento de los precios de la energía, aunque las medidas implementadas por el Gobierno "compensarán de manera parcial" dicho efecto, con un impacto de 0,14 puntos en el promedio del 2026.

EL DÉFICIT SE ELEVARÁ AL 2,6%

La AIReF, que señala al "contexto de elevada incertidumbre geopolítica y económica", también eleva seis décimas el déficit público previsto para el conjunto del año, hasta el 2,6% del PIB, por el efecto de las medidas extraordinarias.

Además, la autoridad fiscal revisa al alza la inflación hasta el 3,2% en 2026 (1,2 puntos respecto a enero) y "alerta del riesgo de incumplimiento" tanto de la regla de gasto nacional como de la regla de gasto europea ya en este 2026.

EL IMPACTO DE LA GUERRA EN IRÁN Y DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

La directora de la División de Análisis Económico de la AIReF, Esther Gordo, ha señalado que hay "mucha incertidumbre todavía" a la hora de valorar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que tendrán que revisar "en las próximas semanas" ante los constantes cambios en el panorama internacional.

"A ritmo de declaraciones, ultimátums, treguas... ha habido mucha vulnerabilidad" y dificultad de realizar previsiones, lamenta.

Aun así, la AIReF estima un impacto del incremento del precio del petróleo y del gas natural de un -0,2% sobre el PIB y de un punto porcentual sobre el IPC.

En cuanto a las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis en Oriente Próximo, la autoridad fiscal calcula un impacto de una décima en el PIB y un "impacto nulo" (0,0%) sobre el IPC, dado su "carácter transitorio", pues casi todas concluyen el 30 de junio de este año.

Además, si bien las previsiones no contemplan la posibilidad de un cierre parcial o total del Estrecho de Ormuz durante un tiempo prolongado, y aunque la Airef apunta la mejor posición de España respecto al pasado y a otros países, Gordo advierte de que si el estrecho permaneciese cerrado mucho tiempo, los impactos en el PIB serian "notables" en España y en muchas economías.

"Puede tener implicaciones intensas" para el crecimiento nacional y global, insiste.