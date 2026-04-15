Agenda informativa multisoporte América para el 15 de abril de 2026

ESTADOS UNIDOS

- Aprovechando el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que se celebran en Washington, los titulares de Finanzas del G7 se reúnen en la capital estadounidense para analizar los efectos de la guerra contra Irán y coordinar una respuesta. (foto)(vídeo)

- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su última edición del Monitor Fiscal en un momento marcado por niveles de deuda soberana que siguen creciendo y la gran incertidumbre sobre el alcance de los efectos de la guerra de Irán. (foto)(vídeo) (infografía)

- Rueda de prensa de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. (foto)(vídeo)

- La Asamblea General de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que China y Rusia vetaron una resolución sobre el estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad. (foto) (video)

- Entrevista con la presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, quien admite que el conflicto en Oriente Medio está golpeando al turismo global. (foto) (video)

- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de Argentina anunciaron haber alcanzado un acuerdo ligado a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés), lo que permite al país suramericano acceder a una nueva inyección de crédito de unos 1.000 millones de dólares. (foto)

- La revista Time destacó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una de las 100 personas más influyentes del año, una lista en la que es la única mandataria latinoamericana y comparte la categoría de 'Líderes' junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su homólogo chino, Xi Jinping; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el papa León XIV y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. (foto)

- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, preside una mesa redonda en el Congreso sobre su iniciativa para empoderar a la infancia. (foto) (video)

- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, priorizará en los próximos meses la recuperación económica del país mientras busca consolidar la continuidad del chavismo y a su vez reforzar su incipiente entendimiento con EE.UU., según advierte un análisis de la firma de geopolítica Recorded Future. (foto)

- El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley publica sus resultados del primer trimestre de 2026.

- Bank of America publica sus resultados del primer trimestre tras ganar 30.509 millones de dólares en 2025.

- La firma de geopolítica Recorded Future advierte que las prioridades de la presidenta encargada de Venezuela serán la recuperación económica del país y el equilibrio entre el chavismo y el entendimiento con Estados Unidos. (foto)

- Entrevista con la actriz y guionista Sonia Manzano, reconocida por ser la primera latina del programa infantil 'Sesame Street'. (foto) (video)

- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asiste en Boston a un desayuno de trabajo con inversores de sectores estratégicos. (foto) (video)

- El director ejecutivo de la Organización Miss Universo (MUO), el panameño Ronald Day, afirma que la actual reina mexicana, Fátima Bosch, ha traído "frescura" y que habrá "nostalgia" y "sorpresas" en la edición del concurso de 2026, tras las controversias del certamen anterior. (foto) (vídeo)

- El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) publicó en sus cuenta de X unas fotografías, acompañadas de un audio, en las que se ven buques de la Armada estadounidense que patrullan el golfo de Omán, mientras continúan aplicando un bloqueo a los barcos que entran y salen de los puertos iraníes. (foto) (video)

PERÚ

- El conteo de los votos avanza lentamente y crece la expectativa para conocer quién disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra la conservadora Keiko Fujimori, quien se afianza en el primer lugar con alrededor del 80% escrutado. (foto) (video)

CUBA

- Los sacos de carbón y las hornillas están regresando en masa a las cocinas de Cuba de la mano de la acuciante crisis energética, azuzada en los últimos meses por el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla. (foto) (video)

VENEZUELA

- Delcy Rodríguez, la líder chavista que asumió el poder tras la detención de Nicolás Maduro, cumple cien días al frente de Venezuela bajo la tutela de EE.UU., con una agenda centrada en reformas para atraer inversiones, mientras persisten críticas por derechos humanos y dudas sobre el marco legal de su gestión ante la falta de un calendario electoral. (foto) (video)

- El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión. (foto) (video)

- La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) convoca una rueda de prensa sobre proyecciones del sector.

- Familiares y activistas protestan ante la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para denunciar torturas y tratos crueles contra presos políticos. (foto) (video)

- Representantes sindicales y trabajadores protestan ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir respuestas a una demanda por no aumentar el salario mínimo. (foto) (video)

MÉXICO

- Conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- Alfombra roja de los actores Frankie Muniz, Chris Masterson y Justin Berfield que visitan México para promocionar la nueva serie ‘Malcolm in the Middle’. (foto) (video)

- Expertos hablan sobre el aumento en el precio de la tortilla, uno de los alimentos de la canasta básica más consumidos por la población y la cual ajustará su costo a partir de este miércoles. (foto)

- La Bolsa Mexicana de Valores lanza el Desafío MexDer, que busca impulsar el trading en el país mediante un simulador de operaciones reales con derivados listados.

- El elenco de ‘Santita’, la primera serie del director Rodrigo García, habla con EFE sobre esta producción mexicana que se estrenará el próximo 22 de abril en Netflix. (texto) (foto)

- El cantante español Raphael ofrece un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su gira Raphaelísimo. (foto)

- A dos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el impacto de las obras ya se siente en la Ciudad de México, donde vecinos reportan vibraciones y daños en sus viviendas. (foto) (video)

COLOMBIA

- Un juez de Bogotá impuso al presidente Gustavo Petro una multa de 26 millones de pesos (unos 7.300 dólares) por incumplir un fallo que le ordenó pedir disculpas a un empresario. (foto)

- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidió la liberación urgente de un menor de 16 años que fue secuestrado el pasado 7 de abril en la región fronteriza con Venezuela.

- El plan del Gobierno para sacrificar hipopótamos invasores suma apoyos técnicos y políticos, mientras crece la oposición animalista.

- La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) presenta su programación de la edición de 2026. (foto)

- La exposición 'Altares', del Museo de la Universidad de Antioquia, en Medellín, muestra 27 obras del artista colombiano Jaime Arango Correa, figura del informalismo abstracto, quien falleció hace exactamente un año a la edad de 73.

CHILE

- El presidente de República Checa, Petr Pavel, realiza una visita oficial a Chile, y es la primera que recibe el mandatario José Antonio Kast tras llegar a La Moneda. (foto) (video)

- El presidente José Antonio Kast presenta en cadena nacional los detalles de una polémica 'megareforma' con cerca de 40 iniciativas. (foto) (video)

BRASIL

- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recibe a los líderes de los principales sindicatos del país para discutir la reducción de la jornada laboral. (foto) (video)

ARGENTINA

- Previa de la segunda audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Comienza el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), que se extenderá hasta el próximo 26 de abril.

URUGUAY

- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, aprobada en octubre de 2025 en la Cámara de Senadores y que legaliza la eutanasia. (foto) (video)

PANAMÁ

- El camino a la escuela se ha vuelto un peligro mortal para miles de estudiantes indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé, en el oeste de Panamá cerca de la frontera con Costa Rica, al tener que atravesar ríos con fuertes caudales ante la falta de infraestructura que asegure las rutas escolares. (foto) (vídeo)

REPÚBLICA DOMINICANA

- La guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz de 1992, interviene en Santo Domingo en la 'Expo Sostenible 2026', una cita a la que también asiste el presidente dominicano, Luis Abinader. (foto)

PUERTO RICO

- Más de 50 organizaciones convocaron a una manifestación por el proyecto de la Cámara que busca eliminar el acceso a las playas de Puerto Rico.

DEPORTES

República Dominicana. - El haitiano Junior Scheldeur es desde junio de 2024 el entrenador del Cibao FC, con el que lidera la liga dominicana gracias al "trabajo duro y la resiliencia", un método que le ha servido para llevar al conjunto a jugar la Copa de Campeones de la Concacaf, algo que no ocurría desde 2018. (foto) (video)

Argentina.- River Plate recibe al venezolano Carabobo por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana. (foto)

Argentina.- Racing Club recibe al brasileño Botafogo por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana. (foto)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Lanús y el boliviano Always Ready por la segunda jornada del Grupo G de la Copa Libertadores.

Brasil.- El Cruzeiro brasileño recibe al Universidad Católica chileno en partido por el Grupo D de la Libertadores. (foto)

Brasil.- El Corinthians brasileño recibe al Independiente Santa Fe colombiano en partido por el Grupo E de la Libertadores. (foto)

Brasil.- El Fluminense brasileño recibe al Independiente Rivadavia argentino en partido por el Grupo C de la Libertadores. (foto)

Venezuela.- El club venezolano Caracas recibe en casa al boliviano Independiente Petrolero, un partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. (foto)

Venezuela.- Partido entre Caracas e Independiente de Bolivia por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. (foto)

Paraguay.- Partido de la fecha 2 del Grupo H de la Copa Libertadores entre el paraguayo Libertad y el argentino Rosario Central. (foto)

Paraguay.- Partido de la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana entre el paraguayo Olimpia y el argentino Barracas Central. (foto)

Perú.- Previa del partido de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, entre el Cienciano peruano y el Puerto Cabello venezolano.

Perú.- El Universitario de Deportes peruano recibe al Coquimbo Unido chileno en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. (foto)

Ecuador- El Independiente del Valle ecuatoriano recibe a la Universidad Central de Venezuela en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. (foto)

Colombia.- Partido de la segunda jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana entre el club colombiano Millonarios y el uruguayo Boston River. (foto)

Colombia.- Partido de la segunda jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana entre América de Cali y el peruano Alianza Atlético. (foto)

Estados Unidos.- Copa de Campeones de la CONCACAF. Cuartos de final. Vuelta: LA Galaxy-Toluca. (foto) EFE

Mesa de Edición de América

mesaamerica@efe.com

ma/lnm