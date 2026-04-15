1-0. Cerro Porteño conquista su primer triunfo y hunde a Junior en el fondo del grupo F

Asunción, 14 abr (EFE).- El club paraguayo Cerro Porteño venció este martes por 1-0 al colombiano Junior de Barranquilla, al que dejó con apenas un punto, y se llevó este martes su primera victoria con un gol del delantero Jonatan Torres, en un partido por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

Al vigente campeón del fútbol paraguayo le bastó un solo tanto para sumar sus primeros tres puntos y ascender parcialmente al segundo puesto de la zona, mientras que el Tiburón quedó colista, y a la espera del duelo entre el líder, Sporting Cristal, y Palmeiras previsto el jueves en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

El Ciclón de Barrio Obrero se recuperó tras su derrota en el debut por 1-0 ante Sporting Cristal y avisó que manda en casa pese a la escasa presencia de su hinchada en el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', y a la ausencia de varios titulares debido a lesiones.

Los dirigidos por el argentino Ariel Holan impusieron condiciones en los primeros minutos con una presión alta, pero el equipo barranquillero generó la primera ocasión clara en el minuto 25 con un remate de Kevin Pérez que fue contenido con lo justo por el guardameta Alexis Martín.

Con el paso de los minutos, el juego se volvió parejo. El Tiburón dio pelea y estuvo apunto de abrir el marcador en el 49 cuando el mediapunta Teófilo Gutiérrez estrelló un remate en el travesaño tras recibir el balón en un contraataque.

En la vuelta del descanso, Cerro Porteño salió decidido a concretar, por lo que Holan reforzó la ofensiva con el ingreso de César Bobadilla y Mateo Klimowicz.

El cero se rompió en el minuto 57 con un derechazo de Torres quien recibió una asistencia de Matías Pérez tras un contraataque que él mismo protagonizó.

El Junior de Alfredo Arias desperdició la oportunidad de igualar cuando, 10 minutos después, el colombiano Bryan Castrillón no logró acomodarse para definir y terminó entregando el balón al arquero rival.

En el minuto 93, Mauro Silveira salvó a los colombianos del 2-0 tras despejar un cabezazo contundente del argentino Pablo Vegetti.

Para la tercera fecha de la llave F, Junior viajará el 28 de abril a Perú para enfrentar a Sporting Cristal y un día después Cerro Porteño recibirá en Asunción a Palmeiras, convertido en su clásico rival en el torneo.

- Ficha técnica:

1. Cerro Porteño: Alexis Martín, Jorge Morel (m.90+2, Fabrizio Peralta), Brian Abel Luciatti, Ángel Benítez (m.54, Mateo Klimowicz), Pablo Vegetti, Matías Pérez, Gustavo Velázquez, Edgar Páez (m.59, Rodrigo Gómez), Robert Piris Da Motta (m.45, Cesar Bobadilla), Jonathan Torres (m.82, Wilder Viera), Marcelo Chaparro.

Entrenador: Ariel Holan

0. Junior: Mauro Silveira, Daniel Rivera (m.74, Luis Muriel), Yimmi Chará (m.71, Jannenson Sarmiento), Juan David Ríos (m.45, Guillermo Celis), Kevin Pérez, David Rivas (m.59,Bryan Castrillón), Yeison Suárez, Teófilo Gutiérrez (m.59, Guillermo Paiva), Lucas Monzón, Jhomier Guerrero, Jermein Peña.

Entrenador: Alfredo Arias

Goles: 1-0, m.57: Jonatan Torres.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich amonesto a Edgar Páez, Juan David Ríos, Ángel Benítez, Pablo Vegetti y Fabrizio Peralta.

Incidencias: partido por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores jugado en el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', en Asunción.