Un colombiano de 82 años muere por disparos de la Marina del Perú en río fronterizo

(Actualiza con comunicado de la Cancillería colombiana)

Bogotá, 13 abr (EFE).- Un ciudadano colombiano de 82 años falleció tras recibir disparos de una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú que se encontraba en el río Putumayo, frontera natural entre los dos países, informó este lunes el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

Los hechos ocurrieron el domingo a las nueve de la noche a la altura de la localidad de Marandúa, en el departamento de Amazonas, ubicada frente a El Estrecho (Perú), cuando la patrulla peruana reportó la presencia de una lancha y un bote de remos, y "en el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos", explicó el titular de la cartera de Defensa en X.

"Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación de carga", dijo el ministro, y agregó que uno de los hijos de la víctima resultó herido y está siendo atendido en El Estrecho.

Además, otros dos tripulantes de la embarcación se encuentran detenidos por las autoridades peruanas, añadió la información.

"Desde muy temprano se ha mantenido comunicación con la Armada del Perú", aseguró el ministro, quien detalló que en conversaciones con su homólogo peruano acordó "priorizar" la atención médica del ciudadano herido, así como brindar "cooperación mutua" que facilite la actuación de las autoridades judiciales.

Los ministros también acordaron solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional, integrada por autoridades judiciales y militares, "con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió a las autoridades peruanas el esclarecimiento de lo sucedido y solicitó a la Cancillería de ese país "informar sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la referida embarcación".

"A su vez, el Consulado de Colombia en Iquitos inició las gestiones consulares pertinentes con el fin de brindar la asistencia y acompañamiento a los connacionales afectados", agregó la Cancillería.

Las relaciones entre ambos gobiernos ya se vieron afectadas en agosto del año pasado por una disputa en torno a la isla de Santa Rosa, ubicada en mitad del río Amazonas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó entonces al Gobierno de Perú de apropiarse de "un territorio colombiano en la Amazonía" por la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, que incluye una isla fluvial surgida por cambios en el curso del río Amazonas con posterioridad al tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.

Santa Rosa de Loreto hace parte de la triple frontera del río Amazonas en ese punto junto a las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). EFE