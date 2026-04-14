Las exportaciones chinas caen un 0,7 % en marzo mientras las importaciones crecen un 24 %

Shanghái (China), 14 abr (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo se redujo un 0,7 % interanual en marzo hasta unos 2,23 billones de yuanes (326.438 millones de dólares, 277.564 millones de euros), según datos oficiales publicados hoy.

Las cifras ofrecidas por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan, no obstante, a un aumento del 23,8 % interanual en las importaciones, que se situaron en unos 1,87 billones de yuanes (274.499 millones de dólares, 233.404 millones de euros).

Así, en el tercer mes del año, el superávit comercial chino fue de 354.750 millones de yuanes (51.937 millones de dólares, 44.162 millones de euros), lo que supone una reducción del 51,85 % frente al registrado en marzo de 2025, según cálculos efectuados por EFE.

El global de los intercambios denominados en yuanes con otros países -es decir, la suma de exportaciones e importaciones- ascendió a 4,1 billones de yuanes (600.937 millones de dólares, 511.037 millones de euros), un incremento interanual del 9,2 %.

En el primer bimestre -Pekín publica conjuntamente los datos de enero y febrero para anular las distorsiones provocadas por el Año Nuevo lunar, que cada año se celebra en fechas diferentes de esos meses-, las exportaciones habían aumentado un 19,2 % interanual y las importaciones, un 17,1 %.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 2,5 % hasta unos 321.030 millones de dólares, mientras que las importaciones se dispararon un 27,8 % y alcanzaron unos 269.900 millones de dólares.

El primero de esos datos queda sensiblemente por debajo del pronóstico más extendido entre los analistas, que anticipaban una frenada pero más moderada, hasta un 8,3 %, mientras que en el caso de las compras de bienes foráneos el ritmo de avance es de más del doble que el que esperaban los expertos, de un 11,1 %. EFE

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