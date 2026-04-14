Soundcore lanza los auriculares AeroFit 2 Pro, que combinan forma abierta y cancelación activa de ruido

Anker ha lanzado en el mercado español los auriculares AeroFit 2 Pro, "los primeros del mundo" con doble formato, que permiten alternar entre un diseño de oído abierto y la tecnología de cancelación activa de ruido (ANC).

Los AeroFit 2 Pro se presentaron el pasado mes de enero en el marco de la feria tecnológica CES 2026, cuando la compañía tecnológica dio a conocer las últimas novedades de su marca especializada en auriculares y altavoces Soundcore.

Estos nuevos dispositivos permiten a los usuarios adaptarse a diferentes escenarios sin necesidad de cambiar de auriculares, ya que pueden alternar entre la forma abierta para priorizar la comodidad y la percepción del entorno, y el modo semiabierto con cancelación activa de ruido para una mayor concentración.

Por otra parte, la estructura de gancho de silicona 'Adjustable Ear Hook 2.0' ayuda a reducir la presión durante sesiones de uso prolongadas, ajustándose además en cinco niveles. Cada auricular incorpora dos sensores que detectan de forma automática el modo de uso y recalibran el ecualizador en tiempo real, ofreciendo un rendimiento constante y optimizado en ambos modos de escucha.

La cancelación activa de ruido está integrada en la forma semiabierta con la tecnología Adaptive ANC 3.0 de Soundcore, que analiza el entorno hasta 380.000 veces por segundo y puede realizar hasta 180 ajustes dinámicos por minuto.

En cuanto a su autonomía, los auriculares ofrecen hasta siete horas de reproducción por carga en diseño abiertao y hasta 34 horas con la carga completa del estuche, mientras que con el modo ANC la autonomía alcanza hasta cinco horas por carga, ascendiendo a 24 horas con el estuche. Además, incorporan tecnología de carga rápida con la que se obtienen 3,5 horas de uso con diez minutos.

Por último, los AeroFit 2 Pro son compatibles con el audio de alta resolución mediante LDAC, cuentan con 'drivers' personalizados de 11,8 mm, un sistema de seis micrófonos para la cancelación de ruido y cuatro micrófonos para llamadas con IA. También están certificados con la protección IP55.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Los nuevos AeroFit 2 Pro de Soundcore, "los primeros del mundo" con el doble formato, según han destacado desde Anker, ya están disponibles con los acabados morado mate, negro mate y blanco brillante, aunque el color azul brillante se lanzará próximamente, como ha apuntado la compañía.

Se pueden adquirir en Amazon y la web oficial de Soundcore con un precio especial de lanzamiento de 149,99 euros, mientras que su precio oficial asciende a los 179,99 euros.