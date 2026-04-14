Pakistán continúa sus contactos mundiales en búsqueda de una nueva negociación Irán-EE.UU

Islamabad, 14 abr (EFE).- El Gobierno de Pakistán continúa este martes su ofensiva diplomática para asegurar el respaldo de potencias mundiales tras el estancamiento de las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán, en búsqueda de una segunda ronda de diálogo y una extensión de la tregua vigente.

"Hoy el alto el fuego sigue en pie. Se están realizando todos los esfuerzos para resolver los asuntos pendientes", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en una comparecencia ante su Gabinete Federal.

Sharif confirmó en las últimas horas que mantiene gestiones activas con China, Arabia Saudí y miembros del G7 para evitar el colapso del proceso. Para forzar una nueva cita antes de que la tregua expire el 22 de abril, mantuvo llamadas con los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Japón, Sanae Takaichi.

El ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, anunció este martes otra llamada con sus homólogas canadiense, Anita Anand, y británica, Yvette Cooper, para analizar los obstáculos del diálogo.

Está previsto que Sharif viaje a Arabia Saudí en las próximas horas para reunirse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, con el que comparte un acuerdo de defensa mutuo que ha provocado que Islamabad desplegase el pasado sábado una unidad de la Fuerza Aérea de Pakistán en la base Rey Abdulaziz.

Esta visita ocurre tras una coordinación previa con el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, y de informar sobre los avances a los gobiernos de Turquía y Egipto, con los que comparte mediación en el proceso de paz.

El mandatario pakistaní calificó como un "momento histórico" las 21 horas de negociación cara a cara entre las delegaciones de Washington y Teherán.

"Toma meses y a veces años establecer la paz. Islamabad nos ha dado la oportunidad de convertir las nubes de guerra en una paz duradera", señaló Sharif en referencia a los acuerdos de Oslo o Ginebra.

Pese a que la delegación de EE. UU., liderada por el vicepresidente JD Vance, calificó su última propuesta como una "oferta final" y el presidente Donald Trump anunció un bloqueo naval contra Irán, Islamabad insiste en que los canales permanecen abiertos.

Según fuentes gubernamentales, Pakistán centra ahora su estrategia en el reconocimiento internacional de su papel mediador para presionar a ambas partes a regresar a la mesa.

Islamabad busca extender el cese al fuego para discutir los puntos críticos sobre el enriquecimiento de uranio y el control del estrecho de Ormuz que borraron cualquier esbozo de acuerdo el pasado domingo. EFE