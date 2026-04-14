Agencias

Manifestante grita a J.D Vance "están matando niños" con respecto a Gaza durante un foro

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Washington,14 abr (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, asistió a un foro de la organización estadounidense conservadora Turning Point en Phoenix, donde fue interrumpido por un asistente que le gritó en reiteradas ocasiones "están matando niños" en referencia al conflicto entre Israel y Palestina.

"Están matando niños" dijo un manifestante en medio de una audiencia conformada por estudiantes conservadores, cuando Biden hablaba sobre los logros de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre conflictos globales.

Vance se limitó a responder que esto estaba sucediendo antes de que Trump llegara a la presidencia y aseguró sin pruebas que durante la Adminstración Trump se ha enviado "más ayuda humanitaria a Gaza que nunca".

El vicemandatario, a cargo de las negociaciones en busca de un acuerdo con Irán, participó en el evento de la organización del fallecido activista Charlie Kirk, a quien ha descrito en el pasado como su amigo, y condujo el evento junto al presentador Andrew Kolvet, porque la viuda de Kirk, Erika decistió de participar tras recibir multiples amenazas, de acuerdo con el funcionario. EFE

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