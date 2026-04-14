La Complutense celebra el 30 aniversario de la película 'Tesis' con Alejandro Amenábar

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (UCM) celebrará este martes el 30 aniversario del estreno de la película 'Tesis' con una proyección especial que contará con la participación del director Alejandro Amenábar, exalumno del centro.

El 12 de abril de 1996 se estrenó en los cines españoles la ópera prima de Alejandro Amenábar, rodada mientras aún cursaba sus estudios en la Complutense. La arquitectura brutalista de la Facultad se convirtió en el escenario principal de casi toda la película, ha recordado el centro universitario en un comunicado.

El acto arrancará a las 11 horas en el Salón de Actos Carlos Saura de la Facultad, y contará con la participación del propio director, quien mantendrá un encuentro con el público asistente tras la proyección.

Los asistentes podrán conversar sobre su trayectoria profesional, el proceso creativo de 'Tesis' y su relevancia en la historia del cine español. Además, participarán el catedrático de Comunicación Audiovisual, Jorge Clemente Mediavilla, compañero de promoción de Amenábar, y el delegado del decano para la Escuela de Producción, Ildefonso Soriano.

Amenábar ha sido galardonado con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos un Premio Oscar por 'Mar adentro' y un total de 11 premios Goya. La actividad está abierta al público con entrada libre hasta completar aforo, ofreciendo una oportunidad única para revisitar una de las películas más influyentes del cine español.

LA FACULTAD COMO PERSONAJE

La ópera prima del director contó con los actores Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega. La mayoría de las escenas de este thriller del cine español, apadrinada por el cineasta José Luis Cuerda, fueron rodadas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid durante el verano de 1995.

En ella, se pueden encontrar lugares habituales del centro como las escaleras de entrada, pasillos de camino a las aulas o de los laboratorios de audiovisuales o de acceso a la cafetería. No obstante, los túneles provenientes de la biblioteca no existen, a pesar de la leyenda urbana.

Desde 2016, con motivo del 20 aniversario de su estreno que reunió al elenco de la película, la Facultad cuenta con un mural conmemorativo de la película. Para la realización de este mural se seleccionó un fotograma icónico de 'Tesis'. La imagen de este fotograma se utilizó también para realizar el cartel promocional de la película.