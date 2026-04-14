Jaime Jr. y Gabriela Jáquez, primeros hermanos mexicanos en la NBA y la WNBA

Washington, 13 abr (EFE).- Gabriela Jáquez fue elegida este lunes en el draft de la WNBA por Chicago Sky y, junto a su hermano Jaime Jr., jugador de los Miami Heat, hará historia al formar el primer dúo de hermanos mexicanos en las dos ligas.

Los Jáquez, nacidos en California, son internacionales con México y tienen sus raíces familiares en Zapotlanejo, en el estado de Jalisco.

Jaime Jr. no pudo acompañar a su hermana en la noche del draft en Nueva York porque mañana tiene un partido de 'play-in' a vida o muerte con los Heat en Charlotte, pero estuvo conectado a través de una videollamada.

Así pudo compartir con su familia el momento de la selección de Gabriela en la quinta posición del draft, lo que mejora su propia elección en el número 18 del draft de la NBA de 2023.

"Mamá, ¡lo hicimos!", puso Jaime Jr. en una publicación en Instagram tras la elección de su hermana.

Gabriela, de 22 años, brilló en la final del 'March Madness' de la NCAA hace solo una semana y fue clave para que UCLA conquistase su primer título universitario desde 1978.

"Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo", afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

Aunque serán los primeros mexicanos, en la NBA y WNBA hay otras cuatro parejas de hermanos en la actualidad: TJ y Megan McConnell, Julian y Angel Reese, Amir y Nia Coffey, y Mark y Elizabeth Williams.