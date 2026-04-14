Instan a Meta a abandonar plan para equipar gafas con tecnología de reconocimiento facial

Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- Una coalición de 75 organizaciones, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), instaron este lunes a Meta a rescindir su plan para equipar sus gafas de inteligencia artificial (IA) con tecnología de reconocimiento facial, al considerar que representa “una amenaza inaceptable” para la privacidad y la libertad.

En una carta enviada a META, las 75 las organizaciones plantean serias preocupaciones sobre el impacto de esta tecnología en las poblaciones vulnerables, incluidas las personas de color, las mujeres, los niños, los inmigrantes, las minorías religiosas y los miembros de la comunidad LGBTQ+.

Incluso, las gafas de Meta se podrían utilizar para identificar y acosar a ejecutivos corporativos y empleados públicos.

En concreto, la coalición instó a Meta a detener de inmediato y a repudiar públicamente sus planes de equipar sus gafas de las marcas Ray-Ban y Oakley con tecnología de reconocimiento facial.

Las organizaciones advierten que las gafas equipadas con esta tecnología permitirían a cualquier persona que las utilice a identificar por su nombre a cualquier desconocido que se encuentre en su proximidad, incluso en protestas, clínicas médicas y establecimientos comerciales.

Además, advierten que la información recogida podría ser vinculada a bases de datos que contienen una gran cantidad de información sensible sobre el empleo, los hábitos, la salud y las relaciones de la persona identificada.

Cody Venzke, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU, sostuvo en un comunicado que el plan es “intrínsecamente invasivo y poco ético”.

“Integrar esta tecnología en unas gafas de consumo aumentaría drásticamente el riesgo de perjuicio para los individuos, las familias y nuestra propia democracia", añadió.

Por su parte, Kade Crockford, directora de programas de tecnología y justicia de la ACLU de Massachusetts, advirtió que los acosadores y estafadores harían “su agosto” con esta tecnología.

También señaló que agentes federales podrían utilizar la información para acosar e intimidar a sus críticos. “Es peligrosa y distópica, y Meta debe repudiarla". EFE