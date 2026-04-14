El partido de María Corina Machado denuncia "persecución" contra activistas en Venezuela

Caracas, 14 abr (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la paz María Corina Machado, denunció este martes "persecución" contra su coordinadora del estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), Nahir Mota, y otros activistas durante el inicio de una gira política.

A través de un comunicado, publicado en X, VV detalló que el pasado 9 de abril "sujetos desconocidos manipularon" una camioneta en la que se trasladaban Mota y su equipo, "poniendo en riesgo su vida".

En la noche de ese día, prosiguió, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentó en el hotel donde se hospedaban, "intimidando a los propietarios y exigiendo información sobre los integrantes del equipo" del partido de Machado.

Asimismo, afirmó que la "persecución continuó con múltiples alcabalas (controles en vías terrestres de la policía o de la fuerza armada) y revisiones exhaustivas destinadas a ubicar y detener a la dirigente, con el claro propósito de obstaculizar sus actividades".

El pasado 10 de abril, parte del equipo de comunicaciones, de seguridad y de la dirección de Apure fue "retenido y trasladado a la Comandancia de la Policía Nacional de la zona, donde permanecieron por más de dos horas antes de ser liberados", añadió el Comité.

A su juicio, esto evidencia que la "persecución del régimen continúa y que en Venezuela siguen siendo violentados los derechos políticos y civiles fundamentales, incluidas las libertades de reunión, expresión y participación política, consagradas en tratados internacionales de derechos humanos".

VV pidió a la comunidad internacional y a sus "aliados democráticos" que "observen, documenten y se pronuncien ante este patrón de intimidación y hostigamiento político". EFE