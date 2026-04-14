El CICR denuncia que el sufrimiento de la población "alcanza nuevos picos de agonía" tras tres años de guerra

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado este martes que el sufrimiento de la población "alcanza nuevos picos de agonía" tras tres años de guerra, un conflicto que deja 11.000 desaparecidos, un 40% más que en 2025, y que estalló el 15 de abril de 2023 por las tensiones entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el marco de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir.

"El sufrimiento causado por la guerra ha alcanzado nuevos picos de agonía de la población civil, sobre todo por su impacto en la infraestructura esencial: mercados, hospitales, instalaciones de tratamiento de agua y plantas generadoras de energía", ha lamentado el jefe de la delegación del organismo en Sudán, Daniel O'Malley. "Observamos esto en Darfur, Kordofán, Nilo Blanco, Nilo Azul, Jartum y el Estado Norte", ha dicho.

"Todo el país se ha visto afectado, de algún modo, por los ataques indiscriminados", ha resaltado, antes de apuntar que "detener o dar solución a un conflicto armado es responsabilidad de los participantes directos y de quienes tienen influencia directa para hacerlo". "El costo de la falta de acción de hoy será una carga insoportablemente pesada en el futuro", ha advertido.

El CICR ha reseñado que la elevada cifra de desaparecidos desde el estallido de la guerra, que deja además doce millones de desplazados --incluidos más de cuatro millones de refugiados en los países vecinos--, ilustra el costo humano del conflicto, al tiempo que explica que numerosas familias han perdido contacto con sus seres queridos, lo que genera un sufrimiento psicológico "profundo y permanente".

"Mis hijos no han olvidado a su padre", dice Om Omar, madre de cuatro niños cuyo marido desapareció hace dos años. "Mi hijo mayor llora y pregunta por él. Durante la liberación de personas detenidas, los niños esperaban ver a su padre en la televisión", relata. "Esperamos tener buenas noticias sobre él y saber de su paradero, si es que está detenido o no. Alguien que nos diga dónde está", agrega.

Sin embargo, el organismo ha destacado que cientos de familiares lograron durante el año pasado restablecer contacto con sus seres queridos, algo que describe como un pilar fundamental de la respuesta del CICR y la Media Luna Roja Sudanesa a lo que describe como "una de las emergencias humanitarias más graves del mundo", especialmente debido a que entre el 70% y el 80% de la infraestructura sanitaria en zonas afectadas por la guerra no está operativa.

Además, cerca del 70% de la población depende de la agricultura y la ganadería, actividades que se han visto gravemente alteradas por la guerra, algo que, sumado a la pérdida de recursos y los repetidos desplazamientos, reduce la capacidad de los sudanees para rehacer sus vidas, en un contexto en el que la violencia sexual sigue teniendo consecuencias "devastadoras" para los civiles.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento de Al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.