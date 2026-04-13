Un mexicano muere en detención en EE.UU., aumentando a 47 los fallecidos bajo Trump

Austin (EE.UU.), 13 abr (EFE).- Un mexicano de 49 años murió bajo custodia de las autoridades migratorias el pasado fin de semana, lo que eleva a 47 el total de fallecimientos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio del Gobierno de Donald Trump.

Alejandro Cabrera Clemente falleció a las 8:50 de la mañana del sábado en un centro médico de Luisiana, adonde había sido trasladado de urgencia ese mismo día desde el Winn Correctional Center.

De acuerdo con la versión oficial difundida este lunes por ICE, el personal del centro lo encontró inconsciente, solicitó atención médica de inmediato e inició maniobras de reanimación.

Cabrera había sido detenido por agentes de ICE en enero en Chattanooga, Tennessee, y posteriormente trasladado a Luisiana, donde permaneció bajo custodia durante casi dos meses hasta su muerte, según información oficial.

El centro donde lo retenían, Winn Correctional Facility, lo administra la empresa privada LaSalle Corrections y acumula desde hace años denuncias por abusos de derechos, violencia y malas condiciones por parte de ONG como ACLU y Center for Constitutional Rights.

Con este caso, asciende a 16 el número de personas fallecidas en lo que va del año bajo custodia migratoria, y a 47 desde enero de 2025, cuando Trump asumió la presidencia.

Las políticas antimigrantes del actual Gobierno, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones. En enero, más de 73.000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a CBS News. EFE