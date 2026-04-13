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Turquía advierte contra acciones militares para reabrir el estrecho de Ormuz y pide lograrlo "a través de la paz"

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El Gobierno de Turquía ha advertido este lunes contra las acciones militares para intentar reabrir el estrecho de Ormuz, cuya situación debería normalizarse "a través de la paz", y ha sostenido que, pese al fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, ambas partes "son sinceras" sobre el alto el fuego de dos semanas alcanzado la semana pasada.

"Lo que todo el mundo quiere es que el tránsito internacional siga libre y no sea obstruido", ha dicho el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. "Nuestra posición es una reapertura (del estrecho de Ormuz) a través de la paz. Hay muchas dificultades a la hora de intervenir allí con una fuerza armada internacional de paz", ha argumentado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que Washington y Teherán parecen estar de acuerdo con la necesidad de reducir las tensiones desatadas tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, en plenas conversaciones entre ambos países para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

"Ambas partes --en referencia a Estados Unidos e Irán-- son sinceras sobre un alto el fuego y conscientes de lo necesario que es", ha argumentado Fidan, quien ha criticado además las acciones israelíes en Oriente Próximo y ha advertido de que el Ejecutivo de Israel "podría intentar designar a Turquía como un nuevo adversario después de Irán, ya que no puede sostenerse sin un enemigo".

El fracaso de las conversaciones en Islamabad se vio seguido de un anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un bloqueo al estrecho de Ormuz, incluidas amenazas sobre interceptar "en aguas internacionales" cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso, una postura criticada con dureza desde Teherán.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este mismo lunes que organizará "en los próximos días" una cumbre junto a Reino Unido para abordar una posible "misión pacífica multinacional" para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto en Oriente Próximo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo a la vía tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán.

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