Trump amenaza con "eliminar" cualquier buque iraní que se salte bloqueo de EEUU en Ormuz

Washington, 13 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que militares estadounidenses han comenzado en el estrecho de Ormuz.

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social. EFE