Agencias

Trump amenaza con "eliminar" cualquier buque iraní que se salte bloqueo de EEUU en Ormuz

Guardar

Washington, 13 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" a cualquier buque iraní que se salte el bloqueo que militares estadounidenses han comenzado en el estrecho de Ormuz.

"Advertencia: Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social. EFE

Últimas Noticias

Organismo marítimo alerta a los buques de la aplicación del bloqueo de EE.UU. en Ormuz

Infobae

Condenan a una profesora por acoso a una alumna de once años que se suicidó en Francia

Infobae

ONG israelí desmiente versión del Ejército sobre la muerte de un palestino en Cisjordania

Infobae

Perú abre un día tarde colegios para 52.000 electores que se quedaron sin votar el domingo

Infobae

Los ucranianos buscan en plena guerra alivio y fuerza en las tradiciones primaverales

Infobae