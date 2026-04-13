Superávit de la balanza comercial de Paraguay creció un 127 % en primer trimestre de 2026

Asunción, 13 abr (EFE).- El superávit en la balanza comercial de Paraguay creció un 127 % en el primer trimestre de 2026, al sumar 83,5 millones de dólares frente a los 36,7 millones de dólares del mismo periodo de 2025, informó este lunes el Banco Central.

El emisor indicó en el informe de Comercio Exterior de marzo que las exportaciones totales en el primer trimestre alcanzaron los 4.615 millones de dólares, un 12,8 % más que en el mismo lapso del año pasado.

Por su parte, las importaciones sumaron 4.531 millones de dólares, lo que representa un aumento del 11,7 % respecto al 2025, agregó el documento oficial.

La soja, con envíos por un valor de 1.156,4 millones de dólares entre enero y marzo pasado, lidera el listado de productos paraguayos más vendidos en el exterior, con un aumento del 42,1 % frente al primer trimestre de 2025.

Le sigue la carne y la menudencia bovina, con ventas por 471,3 millones de dólares, aunque ese total supuso una baja del 9,1 % debido a la caída del dólar frente a la moneda local, el guaraní.

El informe detalló que Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones locales, con despachos por 1.393 millones de dólares, un 43,6 % del total.

Lo escolta Brasil, que acumuló 832,5 millones de dólares (26,1 %).

Por otro lado, las mayores importaciones hasta marzo fueron de máquinas y aparatos eléctricos y sus partes con 713,5 millones de dólares. Ese resultado supuso, sin embargo, una caída del 14,1 % respecto al mismo trimestre del año pasado.

China, con una participación del 37,1 % y 1.641 millones de dólares en ventas, se convirtió en el principal proveedor del mercado paraguayo, seguido de Brasil con 954,7 millones de dólares (21,6 %), y Estados Unidos, con 299,6 millones de dólares (6,8 %).EFE