Sánchez visita Xiaomi y ofrece España para más proyectos de colaboración tecnológica

Pekín, 13 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes en Pekín la sede de la tecnológica Xiaomi y resaltó el ecosistema industrial y logístico competitivo que asegura que ofrece España para nuevos proyectos de cooperación tecnológica al más alto nivel con empresas chinas.

Sánchez se desplazó a la sede de Xiaomi en el marco de la agenda oficial de su visita a China, que tiene entre sus objetivos atraer más inversiones a España y aumentar la colaboración con compañías chinas en el ámbito de la tecnología.

Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, el jefe del Ejecutivo recorrió una exhibición de los productos más innovadores de Xiaomi, pero previamente tuvo una reunión con el fundador de la empresa, Lei Jun.

Fue en ese encuentro en el que, según informó el Gobierno español, Sánchez trasladó que España ofrece las condiciones adecuadas para una cooperación al más alto nivel.

Puso en valor las capacidades tecnológicas, el talento y la fiabilidad del tejido industrial español para explorar nuevos posibles proyectos de colaboración con Xiaomi y, en ese contexto, resaltó el papel creciente de España como núcleo europeo de infraestructuras digitales, centros de datos y proyectos sobre IA.

En la actualidad, la tecnológica china ya trabaja con empresas españolas líderes en automoción y manufactura avanzada, y Sánchez consideró que esa realidad confirma la competitividad y fiabilidad del tejido industrial español en procesos de alto contenido tecnológico.

Por su parte, el fundador de Xiaomi, felicitó a Sánchez por el crecimiento económico de España, que según el Gobierno español, calificó de "vertiginoso y muy positivo".

En la visita a la exhibición de los productos innovadores de Xiaomi, Sánchez y su esposa pudieron conocer los últimos modelos de vehículos eléctricos de la empresa.

También una recreación de una vivienda inteligente con sistemas domóticos integrados y una sección dedicada a componentes de automoción como chasis, motores eléctricos o baterías. EFE

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