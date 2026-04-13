Reportan desaparición de alcalde de Taxco, en el sur de México, tras secuestro de su padre

Chilpancingo (México), 13 abr (EFE).- El gobierno de Guerrero, sur de México, confirmó la desaparición del alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, este lunes, a dos días de que se reportó la privación de la libertad de su padre, el director del Hospital General Adolfo Prieto de Taxco de Alarcón, Juan Vega Arredondo.

La mañana de este lunes versiones extraoficiales indicaban que el alcalde habría sido secuestrado cuando intentó negociar la liberación de su padre, quien fue retenido la noche del sábado tras salir del Hospital General, convertido a IMSS-Bienestar.

La no localización fue confirmada esta tarde en un boletín en el que se informó de la ampliación del operativo que llevan a cabo los tres niveles de gobierno para dar con el paradero del padre del presidente.

“Este día también se reportó la no localización del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega. El funcionario estatal detalló que, tras darse a conocer esta situación por parte del Secretario de Seguridad Pública del municipio, se activó de manera inmediata el protocolo homologado de búsqueda, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno”, indica el boletín del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.

Rodríguez Cisneros informó que la Fiscalía General del Estado integrará la carpeta correspondiente por esta segunda desaparición y en tanto se mantiene el despliegue policiaco federal y estatal en toda la región Norte de Guerrero para agilizar la búsqueda.

En el operativo participan integrantes del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN) de los estados de Guerrero, Morelos y Estado de México, así como aeronaves de la GN, efectivos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado.

Taxco de Alarcón es el tercer municipio de Guerrero con mayor importancia turística; por su vocación religiosa y cultural se mantuvo con lleno total en la recién concluida Semana Santa.

A la par, esa ciudad colonial permanece asolada por grupos delictivos que se disputan el control, lo que ha paralizado sus actividades en al menos dos ocasiones en los últimos años por el cobro de piso y extorsión a establecimientos y al transporte público.

Recientemente la FGE ha informado sobre acciones y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales que operan en esa ciudad. EFE