Los ucranianos buscan en plena guerra alivio y fuerza en las tradiciones primaverales

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 13 abr (EFE).- Mientras los ataques rusos se reanudan tras la breve tregua de Pascua, veteranos heridos y civiles en Leópolis encuentran un momento de respiro al preservar una de las tradiciones populares más antiguas de Ucrania, las "haivki", danzas en círculo, canciones y juegos destinados a dar la bienvenida a la primavera.

Miles de personas se reunieron el lunes en el gran museo al aire libre de la ciudad para celebrar junto a decenas de pacientes de Unbroken, uno de los muchos centros de rehabilitación que han surgido en el oeste del país, relativamente más seguro, para tratar a miles de soldados heridos.

"Yo y todos los que empuñamos las armas lo hacemos para que podamos vivir y ser felices, para que la gente pueda sonreír a pesar de los drones y misiles rusos que vuelan sobre nosotros", dice Volodímir Rudkovski, quien perdió ambas piernas durante la contraofensiva del verano de 2023.

"Les agradezco que estén aquí. Todos nosotros, los veteranos, lo valoramos mucho", añade el joven antes de que la música interpretada por el conjunto folclórico Drig llene la pradera rodeada de edificios tradicionales de madera.

"Es especial hacer esto junto a los veteranos para que sientan nuestra gratitud", declara a EFE Darina Jaliavka, una joven que viste una camisa tradicional bordada, mientras cientos de personas giran en un baile alrededor de hombres con prótesis en las piernas o en sillas de ruedas.

Jaliavka, miembro de la comunidad que practica danzas folclóricas, explica que los eventos se suspendieron al inicio de la invasión rusa, ya que muchos consideraban que resultaban inapropiados en medio del dolor provocado por la guerra. Sin embargo, las reuniones se han reanudado desde entonces y proporcionan momentos de alegría y resiliencia.

"Tenemos que continuar con la tradición, preservar nuestra cultura. Lo necesitamos para mantener nuestro ánimo y el de nuestros soldados", subraya.

Jaliavka, originaria de Poltava, en el centro de Ucrania, señala que el interés por las tradiciones, mejor conservadas en el oeste del país, ha ido en aumento en toda Ucrania a medida que la gente las redescubre tras haber sido suprimidas durante décadas de control de Moscú sobre el país.

Durante el régimen soviético, las grandes concentraciones con connotaciones religiosas o nacionales estaban prohibidas o estrictamente controladas. En los años posteriores a la independencia de Ucrania en 1991, las celebraciones de primavera han resurgido, al ver muchos el retorno a las raíces culturales como parte de la defensa de su identidad nacional frente a Rusia.

"Nos gustaría que nuestras tradiciones e historia no cayeran en el olvido, sino que florecieran", secunda Rudkovski, al tiempo que señala que los ucranianos deben estar preparados para una larga lucha y necesitan encontrar fuerzas en cada pequeña oportunidad.

"Me gustaría pedirles que aprecien cada día, tal y como hacen los soldados cuando regresan a casa para unas breves vacaciones", añade.

Las sonrisas y las risas marcan las festividades, que comenzaron el domingo y continúan al día siguiente tras una pausa por el toque de queda nocturno. Un pequeño dron, similar a los que se utilizan en el frente, sobrevuela la pradera para grabar las celebraciones, como un recuerdo de que este elemento clave de la defensa de Ucrania evolucionó de un dispositivo utilizado anteriormente para grabar eventos multitudinarios.

Mientras los jóvenes se dedican a bailar y cantar canciones tradicionales de primavera, soldados uniformados pilotan drones terrestres en una demostración de sus capacidades, como parte de una iniciativa de financiación colectiva para ayudar a las unidades a adquirir nuevos tipos de aparatos no tripulados.

Grupos de niños y adultos prueban drones logísticos de terreno que suministran munición, medicinas y alimentos a las posiciones de vanguardia en condiciones en las que las rutas se ven amenazadas por los aparatos no tripulados del enemigo.

"Se siente extraño estar aquí después de años en el frente", declara a EFE Oleg, responsable logístico de la 80.ª brigada. Afirma que la tregua de Pascua apenas ha cambiado nada para sus compañeros de armas a unos 900 kilómetros de distancia.

Aunque la intensidad de los combates disminuyó durante la tregua de 32 horas, ya ha recuperado toda su fuerza, con unos cien drones de largo alcance lanzados por Rusia durante la pasada noche.

"Sentimos el apoyo, ya que siguen llegando donaciones y la gente no se olvida de nosotros", subraya el soldado. EFE

(foto)(vídeo)