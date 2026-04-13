Agencias

La MLS elige al brasileño Rafael Navarro como jugador de la jornada

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Washington, 13 abr (EFE).- El delantero brasileño Rafael Navarro, del Colorado Rapids, fue elegido como mejor jugador de la séptima jornada de la MLS, anunció este lunes la liga.

Navarro marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada de Colorado Rapids por 6-2 sobre Houston Dynamo. El brasileño marcó el cuarto y el sexto, este de penalti.

Navarro lleva 5 goles y 4 asistencias en las primeras siete fechas de la Liga, en la que el Colorado Rapids es sexto en la clasificación de la Conferencia del Oeste.

Es la segunda vez que la MLS elige al brasileño como mejor jugador de la jornada, tras su primera selección la temporada pasada.

Además, es el tercer latinoamericano en recibir este premio en las siete jornadas jugadas, tras el argentino Lionel Messi (Inter Miami) en la segunda fecha y el venezolano Wiki Carmona (Montreal) en la tercera. EFE

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