Gualda (SEPI) defiende que Plus Ultra es "estratégica" para la conectividad y el turismo en España

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha señalado que Plus Ultra, compañía que recibió 53 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, cumplía la condición de "estratégica" por su importancia como operador de categoría de aerolínea de largo recorrido y por su contribución al turismo y la economía de España.

Durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI en el Senado, Gualda ha señalado que la Comisión Europea definió que el sector del transporte era de por sí estratégico y ha recalcado que "no importa que fueran empresas pequeñas".

Gualda ha defendido que la compañía era solvente, porque de no ser así no dispondría de licencia por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y que una empresa puede tener pérdidas y ser solvente.

Asimismo, ha recalcado que Plus Ultra es una de las 20 compañías aéreas con licencia de 'Tipo A' que hay en España "frente a muchas compañías europeas", lo que significa que "no importa si son estratégicas", sino que permite que haya vuelos de gran tamaño. "España hubiera sido menos competitiva en turismo y economía con menos licencias de 'Tipo A' en el aeropuerto de Madrid", ha subrayado.

Además, ha recalcado que esta ayuda fue concedida a la compañía, no a sus accionistas, por lo que se analizó la situación de la empresa y no de las personas individuales que participaban en ella.

Por tanto, ha incidido en que Plus Ultra cumplía con los 13 requisitos de elegibilidad que dicta la ley para beneficiarse de este mecanismo, tal y como se demostró en la auditoría realizada durante "casi dos años" por el Tribunal de Cuentas" y que se ha demostrado judicialmente que no existe ningún "ilícito penal" en torno a este expediente.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))