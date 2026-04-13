Empresa dice que cumplió con repartir material de elecciones en Perú y exige disculpas

Lima, 13 abr (EFE).- La empresa peruana Galaga afirmó este lunes que cumplió "estrictamente con las obligaciones establecidas", tras haber sido señalada como la responsable en el retraso de la entrega del material electoral de los comicios del domingo en Perú, que obligaron a extender las votaciones en Lima un día más, y pidió a los organismos electorales que le ofrezcan "las disculpas públicas necesarias".

"Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados", sostuvo Galaga en un comunicado.

Agregó que "el servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados" por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que las demoras en la entrega en algunas zonas de la capital peruana respondieron a "factores ajenos" a su responsabilidad operativa.

"Las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante", indicó.

Además, señaló que las declaraciones emitidas por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien la responsabilizó directamente de los retrasos, han generado un "impacto negativo en la imagen y reputación" de la empresa y solicitó que "disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados".

La empresa también aseguró que está dispuesta a colaborar con las investigaciones que se realizan de este incidente, y que este domingo ya dio "toda la información correspondiente al contrato a la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), en presencia de un representante del Ministerio Público".

Las elecciones generales del domingo en Perú estuvieron protagonizadas por los notables retrasos en la llegada del material electoral en diversos centros de votación de Lima, con algunos locales que instalaron sus mesas hasta cinco horas tarde.

Asimismo, un total de 13 locales del sur de la capital, en los que tenían que votar 52.000 electores, no pudieron abrir, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió prolongar los comicios para estos casos hasta este lunes.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas. EFE