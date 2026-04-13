El Ejército israelí cifra en más de 250 los miembros de Hezbolá muertos en sus ataques del miércoles en Líbano

El Ejército israelí ha asegurado este lunes que ha matado a más de 250 integrantes del partido-milicia chií Hezbolá, incluidos cinco altos cargos, durante la oleada de ataques lanzada el pasado miércoles contra Líbano, que provocó más de 300 muertos y 6.000 heridos.

"Más de 250 terroristas y comandantes de la organización terrorista Hezbolá fueron abatidos en el mayor ataque perpetrado en Líbano el 8 de abril de 2026, incluyendo decenas en Beirut", ha anunciado en un comunicado, donde ha celebrado que ha asestado "un daño preciso y extenso a los sistemas de mando y control" del grupo chií.

Entre los miembros de Hezbolá abatidos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han destacado a cinco altos cargos "responsables de operar todos los sistemas" de la organización, en particular en las unidades de inteligencia y defensa.

Así, han identificado a uno de ellos como Hasán Mustafá Nasser, "comandante del Cuartel General de Apoyo Logístico de Hezbolá, un comandante veterano de la organización responsable del contrabando y almacenamiento de armas en Líbano y un factor clave en los esfuerzos de reconstrucción" del grupo.

Asimismo, han asegurado haber matado a Abú Muhamad Habib, subcomandante de la "fuerza de misiles" de Hezbolá, destacando su actividad "durante la operación Flechas del Norte, lanzando misiles contra el Estado de Israel". "Habib lideró los procesos de fortalecimiento de la unidad de misiles en los últimos tiempos", han agregado.

Por otra parte, el Ejército israelí ha indicado que ha matado a tres "altos mando de la unidad de inteligencia" de Hezbolá, identificados como Alí Qassem, Abú Alí Abbas y Alí Hegazi, quienes "eran responsables de elaborar un panorama de inteligencia en el Estado de Israel, incluyendo la creación de una base de datos de objetivos para ataques y la recopilación de información".

El último balance publicado el sábado por el Ministerio de Sanidad libanés eleva a 2.020 los muertos y a 6.436 los heridos desde la reanudación de la ofensiva israelí, a principios de marzo. Estas cifras incluyen 303 fallecidos y 1.150 heridos solo en la jornada del miércoles.