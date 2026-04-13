Amazon Luna ya no ofrece soporte para suscripciones y tiendas de videojuegos de terceros

La plataforma Amazon Luna ha dejado de ofrecer soporte para las tiendas de juegos, compras de juegos individuales y suscripciones de terceros desde el pasado 10 de abril con el objetivo de centrarse en el contenido propio.

La compañía ha tomado esta decisión para apostar por su propia oferta de videojuegos. "A medida que nuestra biblioteca sigue creciendo, hay más contenido disponible para los clientes de Prime, y ahí es donde nos centramos en el futuro", ha señalado en un comunicado.

El servicio de 'streaming' de videojuegos de Amazon llegó a España en noviembre de 2023 como una plataforma diseñada para disfrutar de los títulos favoritos del usuario sin esperas para la descarga o actualización.

Entre las características que ofrecía este servicio se encontraba la opción de comprar videojuegos a la carta, que desde el 10 de abril dejó de estar disponible. "Se podrá seguir jugando a los títulos comprados anteriormente hasta el 10 de junio de 2026, tras lo cual se eliminarán de Luna", ha subrayado Amazon.

No obstante, la empresa ha matizado que los jugadores podrán seguir accediendo a ellos a directamente a través de sus cuentas en las plataformas de estos terceros que estaban vinculadas en Luna. Además, los datos respaldados de los juegos afectados se podrán descargar durante 90 días a partir del 10 de junio desde la página de configuración.

Otra ventaja de Amazon Luna era "Traer tu propia biblioteca", que permitía a los jugadores acceder a títulos de plataformas como EA, GOG y Ubisoft, y que también se suspenderá a partir del 3 de junio.

Precisamente, Amazon ha anunciado que las tiendas de estas compañías se han elimninado de Luna. Además, las suscripciones a Ubisoft+ y Jackbox Games que se vendían a través del servicio se suspenderán al final del siguiente ciclo de facturación.

El pasado mes de octubre la compañía actualizó su servicio de 'streaming' con un nuevo formato de juegos sociales GameNight para compartir con amigos y jugar con el móvil como mando, además de ampliar su catálogo con más de 50 juegos populares, entre ellos Hogwarts Legacy.