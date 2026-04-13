Almuerzo de Kast con centenar de excompañeros en sede de Gobierno abre polémica en Chile

Santiago de Chile, 13 abr (EFE).- Un almuerzo privado del presidente de Chile, José Antonio Kast, con un centenar de sus excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno) generó este lunes una nueva polémica y terminó en una solicitud a la Contraloría para que investigue un posible mal uso de recursos públicos.

El mandatario ultraderechista, quien apeló a la "austeridad y el ahorro" para justificar su decisión de ser el primer mandatario que reside en el palacio desde 1958, utilizó las dependencias estatales para recibir el pasado viernes a colegas de la facultad de Derecho de la Universidad Católica, a días de presentar su "plan de reconstrucción" económica de un país que asegura la administración anterior dejó arruinado.

En este contexto, ya había argumentado que su decisión de residir entre semana en La Moneda y el fin de semana en su casa buscaba "no generar más gasto al Estado" arrendando una casa especial o pagando largos desplazamientos, pues su vivienda particular está ubicada en Paine, localidad situada a 50 kilómetros en la periferia de Santiago.

Aunque las primeras imágenes que aparecieron del evento estaban hechas con Inteligencia Artificial (IA), la veracidad del almuerzo quedó acreditada después gracias a la fotos y videos que difundieron en redes sociales gran parte de los asistentes, en las que incluso daban detalles exhaustivos del menú servido.

Ante esta situación, parlamentarios de la oposición socialista recurrieron a la Contraloría, órgano de control interno, para que investigue el origen del financiamiento de la reunión, que no fue esclarecido este lunes por la vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien respondió que contestarán por los "canales institucionales".

"Como siempre, como Gobierno, vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma como corresponde", señaló Sedini.

El diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri acusó que "utilizar recursos públicos para celebraciones privadas es grave", por lo que pidió indagar si se utilizaron fondos del Estado, al igual que hacer uso y disfrute de espacios institucionales.

El parlamentario Manouchehri, junto a la senadora Daniella Cicardini, también denunció semanas atrás a la primera dama, María Pía Adriasola, por servir el almuerzos a los trabajadores de La Moneda sin respetar los protocolos sanitarios, como la obligación de usar guantes y mascarillas, y cubrirse el cabello.

Desde el oficialismo, por su parte, apuntaron a que lo importante ahora es que exista algún instructivo o reglamento que defina el criterios para estas situaciones a futuro, ya que al parecer no existe porque el último mandatario chileno que habitó en La Moneda fue Carlos Ibáñez del Campo, entre los años 1952 y 1958.

"No hay que olvidar que el Presidente vive en La Moneda y, por lo tanto, si vienen a verlo sus hijos y vienen a comer con él, hay que tener claro qué salón van a ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos", señaló Guillermo Ramírez, presidente de la ultra radical partido Unión Democrática Independiente (UDI), al que perteneció Kast. EFE