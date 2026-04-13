Alemania y Sudáfirca piden una nueva ronda de conversaciónes entre EEUU e Irán

Los gobiernos de Alemania y de Sudáfrica han defendido este lunes la necesidad de una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán tras el fracaso de las negociaciones de este sábado en Islamabad, Pakistán.

"El alto el fuego se mantiene y solo puedo instar a las dos partes a seguir aprovechando este tiempo", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, desde Berlín, donde ha recibido a su homólogo de Sudáfrica, Ronald Lamola. Wadephul afirmado que asume que "las negociaciones continuarán, aunque no en Islamabad".

En cualquier caso, Wadephul ha expresado el apoyo de Alemania a la postura de Estados Unidos en lo relativo a que Irán debe renunciar de forma clara y verificable al desarrollo de armas nucleares.

El estrecho de Ormuz también debe quedar libre y abierto para la navegación, según Wadephul. "Es necesario por el derecho internacional marítimo y debe cumplirlo todo el mundo", ha argumentado.

Lamola, por su parte, ha reiterado la condena de su país a los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán por suponer una violación del derecho internacional. También ha condenado los ataques de Irán contra los países vecinos aliados de Estados Unidos.

Además, ha expresado su pesar por el hecho de que las negociaciones terminaran abruptamente porque en un conflicto de esta magnitud hace falta tiempo para construir la confianza necesaria para el diálogo. Así, considera que el bloqueo de Ormuz anunciado por Estados Unidos no ayuda.