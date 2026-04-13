Albanese viajará a Brunéi y Malasia para asegurar suministros energéticos a Australia

Sídney (Australia), 13 abr (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, iniciará el martes una gira oficial por Brunéi y Malasia centrada en reforzar la seguridad energética y el suministro de bienes esenciales en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Oriente Medio, informó este lunes el Gobierno australiano en un comunicado.

El viaje, que se desarrollará del 14 al 17 de abril, llevará a Albanese a las capitales de ambos países, Bandar Seri Begawan (BSB) y Kuala Lumpur, donde mantendrá reuniones de alto nivel con líderes de ambos países.

La visita forma parte de los esfuerzos de Camberra para garantizar "el flujo bidireccional de suministros energéticos, fertilizantes y otros bienes críticos", de acuerdo con el comunicado oficial.

En Brunéi, Albanese será recibido por el sultán Hassanal Bolkiah, con quien abordará cuestiones relacionadas con la energía, la seguridad alimentaria y el comercio de productos esenciales.

Brunéi representa actualmente el 9 % de las importaciones de diésel de Australia y el 11 % de sus compras de urea para fertilizantes, mientras que Camberra es un proveedor clave de alimentos y productos agrícolas para el país del Sudeste Asiático.

Posteriormente, en Malasia, el mandatario australiano se reunirá con su homólogo, Anwar Ibrahim, para tratar el suministro de combustibles y otros bienes estratégicos.

Malasia es la tercera mayor fuente de combustible refinado para Australia y aporta el 10 % de sus importaciones de urea, mientras que Camberra suministra el 95 % del gas natural importado por Kuala Lumpur.

Albanese estará acompañado por la ministra de Exteriores, Penny Wong, quien también mantendrá encuentros con sus homólogos en ambos países y continuará su agenda en Singapur.

El primer ministro australiano subrayó en el texto que "comprometerse con socios regionales clave como Brunéi y Malasia ayudará a garantizar que el suministro energético de Australia se mantenga seguro en tiempos de incertidumbre".

Asimismo, el mandatario destacó que su Ejecutivo está tomando medidas para "mantener el flujo de combustible" y proteger a los ciudadanos del impacto de la guerra en Oriente Medio.

La gira se produce pocos días después de que Albanese se reuniera en Singapur con su homólogo, Lawrence Wong, con quien reafirmó el compromiso de reforzar la resiliencia económica y garantizar el suministro de bienes esenciales ante la crisis energética global derivada del conflicto.

Singapur figura entre los principales proveedores de productos petrolíferos refinados de Australia, mientras que Camberra es un suministrador clave de gas natural licuado para la ciudad-Estado.

La visita a Brunéi y Malasia se enmarca así en una estrategia de Australia para fortalecer sus alianzas en el Sudeste Asiático y mitigar los efectos de las tensiones geopolíticas sobre las cadenas de suministro, según el comunicado. EFE