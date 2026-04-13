Al menos tres palestinos muertos en Gaza tras un bombardeo israelí

Gaza, 13 abr (EFE).- Al menos tres palestinos murieron y varios quedaron heridos en el barrio de Al Mazraa, en Deir Al Balah, en el centro de Gaza, tras un bombardeo israelí lanzado esta madrugada, informó el hospital de los Mártires de Al Aqsa, que atendió a las víctimas.

El Ejército de Israel, por su parte, no se ha pronunciado.

En la Franja, la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras más de dos años de ofensiva israelí, ha reducido la intensidad de los bombardeos, pero ha cambiado poco la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes, que siguen desplazados, sin acceso a servicios básicos y bajo constante amenaza de violencia.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la crisis: desde el 10 de octubre, hace seis meses, se han registrado al menos 736 muertos y 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños, según el último recuento del Ministerio de Sanidad vinculado al Gobierno de Hamás, que no incluye los fallecidos de la pasada madrugada.

Al menos 200 murieron cerca de la ‘línea amarilla’, frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al inicio de la tregua y desde donde aún operan grupos armados locales con la connivencia de Israel, que continúa controlando más del 54 % de la Franja, según denuncia un informe liderado por ONG como Oxfam y Save the Children.

En total, más de 72.000 gazatíes han muerto por los ataques de las FDI desde octubre de 2023. EFE