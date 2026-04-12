Agencias

Registran un sismo de magnitud 4 en provincia costera de Ecuador

Guardar

Quito, 11 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 4 se registró este sábado en la provincia del Guayas, en la Costa de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 19:22 hora local (00:22 GMT del domingo) a 2,86 grados de latitud sur y a 80,61 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 44 kilómetros y a 36,54 kilómetros de la localidad de Playas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

Últimas Noticias

Una turba mata a golpes al responsable de un santuario en Bangladesh tras acusaciones de blasfemia

Una turba mata a golpes al responsable de un santuario en Bangladesh tras acusaciones de blasfemia

El Jurado de Elecciones de Perú exhorta a actores políticos a respetar la voluntad popular

Infobae

Pachuca vence al Santos Laguna y salta al segundo lugar del Clausura mexicano

Infobae

Ecuador incorporará un megabuque de guerra para las operaciones de seguridad marítima

Infobae

El colombiano Hernán Torres logra la primera victoria como técnico del Orense en Ecuador

Infobae