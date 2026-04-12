Registran un sismo de magnitud 4 en provincia costera de Ecuador

Quito, 11 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 4 se registró este sábado en la provincia del Guayas, en la Costa de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 19:22 hora local (00:22 GMT del domingo) a 2,86 grados de latitud sur y a 80,61 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 44 kilómetros y a 36,54 kilómetros de la localidad de Playas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE